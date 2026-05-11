Els cinc errors més comuns que encareixen les compres per internet

Comprar a través d'internet s'ha convertit en una pràctica molt recorrent entre la societat catalana, però no sempre és una decisió eficient. Segons l'últim estudi d'ecommerce d'IAB Espanya, més del 75% de la població fa compres per internet habitualment, la major part d'ells de forma freqüent.
Malgrat l'hàbit de comprar per internet, hi ha algunes qüestions que cal tenir en compte per evitar que s'encareixin en excés les compres. Amb motiu del Dia d'Internet, la plataforma de venda online Chollometro ha elaborat un seguit de recomanacions que cal tenir en compte per evitar que pugin massa els preus en les compres online: “La diferència entre una compra eficient i una innecessàriament cara no sol dependre del producte, sinó de com i quan es compra”, argumenta Manuel Zabala, cofundador de Chollometro.
A més, en aquest sentit, el cofundador de la plataforma destaca la importància de les eines per "comparar preus" en temps real i la possibilitat de poder consultar les opinions de la resta de consumidors. Tenint en compte aquesta situació, aquests són els errors més comuns que es produeixen:
Donar per bo el primer preu
Un de les errors més habituals és donar per vàlid el primer preu que apareix. Molts usuaris confien que estan davant una oferta competitiva sense comprovar si existeixen millors opcions en altres plataformes o fins i tot dins del mateix ecommerce. Segons asseguren, dedicar uns minuts a aquesta comprovació pot marcar una diferència significativa en el cost final, especialment en productes de major valor.
Comprar amb pressa
Comprar en el moment en el qual sorgeix la necessitat, sense esperar, pot implicar pagar més pel mateix producte. En categories com a tecnologia, llar o moda, els preus fluctuen amb freqüència, i esperar uns dies pot suposar accedir a descomptes rellevants: "Planificar la compra i evitar decisions impulsives es converteix així en una de les estratègies més efectives per a optimitzar la despesa", argumenten des de la plataforma de comparació de preus.
Confiar cegament en els descomptes
Identificar un descompte real s'ha tornat més complex. Rebaixes cridaneres o percentatges elevats no sempre es tradueixen en el millor preu disponible. Comparar entre diferents fonts o revisar l'evolució del preu permet detectar quan una oferta és realment competitiva i quan respon a una estratègia comercial. Tal com apunten, el consumidor que té més informació -i l'ha contrastat- és el que aconsegueix diferenciar entre un reclam i una oportunitat real d'estalvi.
Comparar les opinions
Un altre error freqüent és prendre decisions sense contrastar informació. Les valoracions d'altres usuaris i les comunitats digitals s'han convertit en una eina clau per a entendre tant la qualitat del producte com la veracitat de l'oferta. Fer cas d'aquestes referències no només millora l'experiència, sinó que també redueix el risc de pagar més per productes que no compleixen les expectatives.
No escollir el moment adequat
Més enllà del producte, el moment i el canal de compra són ja factors decisius. Els preus en línia fluctuen constantment en funció de campanyes, estoc o demanda, i comprar sense tenir això en compte pot implicar pagar més del necessari. Estar atent a promocions i comparar entre diferents plataformes permet detectar millors oportunitats i accedir a descomptes que no sempre són visibles a simple vista.