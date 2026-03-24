El Govern planteja poder eliminar «ràpid» contingut d'Internet que sigui «nociu» per a infants i joves

Combatre el contingut "nociu" que afecta infants i adolescents a internet és un repte per a moltíssimes administracions arreu del planeta. Normatives, regulacions i noves lleis posen sobre la taula la complexitat que ofereixen les plataformes digitals i les xarxes socials vers els menors d'edat o els més joves. Prohibir les xarxes fins als 16 anys, retirar dispositius de les aules o vetar la possibilitat de crear un compte en certes plataformes fins que no s'arriba a certa franja d'edat són algunes de les mesures que molts pares, mares, tutors, educadors i la resta de la ciutadania han vist o llegit en els darrers mesos. Ara, el Govern de la Generalitat posa sobre la taula una nova proposta.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha avançat que l'executiu català es planteja dur a terme una prova pilot per eliminar de forma "ràpida i automàtica" contingut a Internet que es consideri "nociu" per a infants i adolescents. Què implicaria, això? Intentar desfer el nus dels procediments legals, que Sàmpèr considera "llargs i farragosos", i això poder esborrar, eliminar o censurar continguts perillosos. Un exemple: gravacions sexuals publicades a les xarxes socials.
La Generalitat ho planteja com crear una espècie de "botó vermell" que retiri aquestes publicacions o continguts "de manera immediata". No hi ha data concreta per dur a terme aquesta "prova pilot", però per davant hi ha molts esculls que podrien torpedinar aquesta futura eina a disposició dels ciutadans. En primer lloc, cadascuna de les plataformes digitals o xarxes socials opera de manera radicalment diferent. "Esborrar" un contingut és complicat si no es passa, precisament, per la plataforma en la qual s'hagi publicat el mateix.
Segons l'executiu català,l'objectiu és que "la ciutadania tingui accés al mecanisme perquè el contingut nociu deixi d'estar publicat el més aviat possible". En aquests moments s'està treballant en el disseny de la prova pilot i es concretaran més endavant els detalls de com funcionarà el mecanisme digital per aquesta eliminació o retirada de contingut nociu i si, per exemple, estarà disponible o no directament des de diverses aplicacions de xarxes socials.
Sàmper ha destacat que Catalunya té competència exclusiva en la protecció dels menors i ha assegurat que l'objectiu del Govern a través d'aquesta comissió que reuneix diversos departaments és promoure "el benestar de tots els infants i adolescents en l'ús de les noves tecnologies i, de forma molt especial, de les xarxes socials". Aquesta espècie de censor parental pot, insistim, xocar frontalment amb moltes de les plataformes en les quals molts joves, adolescents o menors d'edat operen.
En un context on la immediatesa és pal de paller del funcionament d'aquestes xarxes, algunes com X (l'antiga Twitter) a sobre incentiva la suposada "llibertat" per publicar el que els roti sense cap mena de control. Des de fa mesos, la companyia d'Elon Musk arrossega problemàtiques amb moltes associacions dels Estats Units per l'eina d'intel·ligència artificial Grok, la qual ha hagut de ser aturada en diverses ocasions per permetre, per exemple, crear imatges de dones nues a través de fotografies on apareixien vestides.