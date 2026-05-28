Brussel·les multa Temu amb 200 milions d'euros per vendre productes il·legals a la UE

La Comissió Europea ha imposat una multa de 200 milions d'euros a la plataforma xinesa de venda en línia Temu per vendre productes il·legals a la Unió Europea. En un comunicat, l'executiu comunitari ha indicat que la investigació oberta contra la plataforma l'octubre del 2024 ha conclòs que "no va identificar, analitzar ni avaluar amb diligència els riscos derivats de la venda de productes il·legals ni els perjudicis per als consumidors".
Segons Brussel·les, Temu ha vulnerat la Llei de Serveis Digitals (DSA) per vendre productes com carregadors que no superen "les proves bàsiques de seguretat" o joguines infantils amb substàncies químiques per sobre dels límits legals o amb risc d'asfíxia a causa de peces desmuntables.
Brussel·les va obrir la investigació contra Temu l'octubre del 2024 per avaluar la possible venda de productes il·legals a la UE. Prèviament, l'executiu comunitari ja havia demanat informació a l'empresa per la presència i reaparició de comerciants que venien productes no autoritzats al portal. Després de més d'un any i mig, la Comissió Europea ha conclòs que les proves de què disposa indiquen "que és molt probable que els consumidors de la UE es trobin amb productes il·legals a Temu".
Segons l'executiu comunitari, l'avaluació de riscos feta per la plataforma xinesa "no compleix els estàndards establerts a la DSA" perquè es basa "en informació general sobre riscos del sector del comerç electrònic en conjunt, i no en proves específiques sobre el servei propi de Temu".
"Les proves obtingudes en una compra encoberta inclosa en la investigació de la Comissió Europea mostren que un percentatge molt elevat dels carregadors seleccionats no superaven les proves bàsiques de seguretat, mentre que una elevada proporció de les joguines infantils analitzades presentaven riscos de seguretat de gravetat mitjana o alta, ja que contenien substàncies químiques per sobre dels límits legals o riscos d’asfíxia a causa de peces desmuntables", indica el comunicat de l'executiu comunitari.
Brussel·les també ha determinat que la plataforma xinesa "tampoc no va avaluar correctament que el disseny del seu servei -incloent-hi els sistemes de recomanació i els programes de promoció de productes per part d’influenciadors afiliats- podria amplificar els riscos de difusió de productes il·legals".
"D’acord amb la DSA, les plataformes en línia designades estan obligades a avaluar diligentment els riscos sistèmics vinculats als seus serveis i a adoptar mesures de mitigació corresponents", ha recordat la Comissió Europea. "No dur a terme avaluacions de risc adequades -un dels pilars centrals de l’arquitectura de la DSA- constitueix una infracció especialment greu de la normativa", ha sentenciat l'executiu.
Una multa milionària per a Temu
La multa imposada s’ha calculat tenint en compte la naturalesa de la infracció, la seva gravetat pel que fa als usuaris afectats a la UE i la seva durada, ha informat Brussel·les. No obstant això, fonts comunitàries han admès que es tracta d'una quantitat "irrisòria" tenint en compte la facturació anual de la companyia.
Temu té ara fins al pròxim 28 d’agost té tres mesos per pagar la multa i presentar un pla d’acció a la Comissió Europea amb mesures per corregir l’incompliment de les seves obligacions d’avaluació de riscos. En cas que la plataforma no corregeixi les infraccions detectades en els terminis establerts, l'executiu comunitari podria imposar multes de caràcter diari, setmanal o mensual.