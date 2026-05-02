Així pots configurar els contactes d'emergència al mòbil: «Aquest detall pot marcar la diferència»

Tenir els contactes d’emergència configurats al mòbil pot marcar la diferència en una situació crítica. En cas d’accident o emergència mèdica, quan la persona no pot comunicar-se o té el telèfon bloquejat, aquesta funció permet que els serveis d’assistència o qualsevol persona que trobi el dispositiu puguin accedir ràpidament a informació clau i avisar familiars o persones de confiança.
És un detall senzill que sovint es passa per alt, però que pot ser decisiu en els primers minuts d’una intervenció. Si encara no ho tens configurat o no saps com fer-ho, els Mossos ho expliquen en menys d'un minut a través d'una guia senzilla que comparteixen a una publicació d'Instagram.
Guia senzilla per configurar-ho a iPhone i Android
"Si tens un sinistre i tens el mòbil bloquejat, als serveis d'emergències ens pot ser molt difícil contactar amb la teva família", expliquen al vídeo d'Instagram. D'aquesta manera, hi ha tres senzills passos a seguir per configurar aquesta opció de manera senzilla al teu dispositiu, sigui Android o iPhone. "El famós 'Aa' aquí no serveix, perquè no podem accedir a la teva agenda", matisen des de Mossos.
En primer lloc, busca en la configuració del teu telèfon "Seguretat i emergència" o "SOS", segons com estigui en el teu dispositiu. En aquest apartat del teu mòbil es poden afegir els contactes a qui vols que avisin els cossos d'emergència en cas que tu no ho puguis fer en una situació crítica si tens el dispositiu bloquejat.
En el cas dels iPhones, la funció es troba dins de l’app Salut, on es pot crear una “Fitxa mèdica” que inclou dades personals, al·lèrgies i els contactes d’emergència. Aquesta informació es pot consultar des de la pantalla bloquejada, prement l’opció “Emergència”, sense necessitat de desbloquejar el terminal.
Als mòbils Android, el procés pot variar segons el fabricant, però habitualment es troba a l’apartat de Seguretat o Pantalla de bloqueig dins dels ajustos. Des d’allà es poden afegir contactes d’emergència i, en molts models, activar la visualització d’aquesta informació directament des de la pantalla bloquejada.
Si el teu mòbil és antic, els Mossos ofereixen una solució senzilla i pràctica: "Fes una captura de pantalla dels contactes a qui vols que avisem en cas d'emergència i posa-la de fons de pantalla de bloqueig", expliquen al vídeo d'Instagram.
Més enllà de la configuració, els experts recomanen mantenir aquests contactes actualitzats i prioritzar persones que puguin respondre amb rapidesa. També és important incloure més d’un contacte i assegurar-se que coneguin que han estat designats com a referència en cas d’emergència.