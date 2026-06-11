Ubisoft planteja un ERO que preveu afectar 51 treballadors a Barcelona

L'empresa de videojocs Ubisoft, una multinacional d'origen francès amb un estudi a la torre Diagonal Zero Zero de Barcelona, planteja un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que preveu afectar 51 treballadors dels 184 que conformen la plantilla, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. És responsable, entre d'altres, de la popular de la saga de videojocs Assassin's Creed o d'altres com Watch Dogs, Far Cry, Rainbow Six o The Crew, entre molts altres.
Segons una font de dins l'empresa, Ubisoft pren la mesura per reduir costos i concentrar recursos en les "prioritats estratègiques" per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve, amb un període de consultes per fixar les condicions de sortida i les mesures d'acompanyament. L'estudi es concentrarà ara en projectes de Rainbow Six, segons ha indicat una font familiaritzada amb el tema.
A això s'hi afegeix l'acomiadament de desenes d'empleats de les seves oficines de San Francisco, que s'ha anunciat en una reunió interna, com han informat fonts coneixedores d'aquest assumpte a Insider Game. Ubisoft va tancar al gener l'estudi de Halifax, amb més de 70 membres a la seva plantilla, que en aquell moment treballava en adaptacions per a mòbils de títols com Assasin's Creed o Rainbow Six. També va anunciar un pla de 200 baixes voluntàries a la seva seu central a França.
Aquest mateix mes, Ubisoft va anunciar una reestructuració organitzativa, operativa i de portfoli que gira al voltant de cinc cases creatives especialitzades per impulsar el desenvolupament de jocs triple A que generin valor, i que va suposar la cancel·lació del remake de Prince of Persia: Les sorres del temps. Entre els tancaments i la retallada de personal a Barcelona, el mitjà esmentat apunta que hi ha risc 380 llocs de treball.