«Neva», de Nomada Studios, proclamat com a videojoc en català de l’any als Premis SAGA

Neva, de Nomada Studios, ha estat proclamat com a videojoc en català de l'any aquest dissabte, durant la segona jornada de SAGA, saló del gaming, un esdeveniment que va arrencar ahir i s'allargarà fins diumenge a la tarda a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta segona jornada del saló, organitzat per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el protagonisme l'han tingut els creadors de videojocs, especialment els guanyadors dels quarts Premis SAGA.
Durant aquest dissabte, també han arrencat les competicions de la Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LIOP del League of Legends (LOL) i el primer torneig internacional oficial de Super Smash Bros que es retransmet en català.
Aquest dissabte el saló ha lliurat els quarts Premis SAGA als millors videojocs de l'any que inclouen el català, una iniciativa que vol incentivar la producció de videojocs en la nostra llengua. El guardó principal, el Premi al videojoc en català de l'any, ha estat per a Neva, de l'estudi barceloní Nomada Studio, que s'ha endut també el premi al millor art visual i al millor disseny de so. Neva és un joc de plataformes i trencaclosques en què una guerrera, l’Alba, acompanyada d’una petita lloba amb poders màgics, Neva, emprèn una aventura trepidant i perillosa per fer front a una força obscura que destrueix tot el que troba.
El Premi al videojoc en català de millor narrativa ha estat per a Luto, de Broken Bird Games, i el premi a la millor jugabilitat, per a Is This Seat Taken?, de Poti Poti Studio. Pel que fa al Premi al videojoc en català amb més impacte social, l’ha rebut Lola Vendetta a la universitat de la vida, de Cubus Games, que també ha estat el guanyador del premi del públic.
En el marc del lliurament dels premis, s'ha lliurat, conjuntament amb l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), el guardó al creador de l'any de contingut en català sobre videojocs. N'ha estat mereixedora Laia Patau (@laiapaf), que ha aprofitat l'entrega de premis per reivindicar més presència de les dones al món dels videojocs.