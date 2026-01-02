La IA d'Elon Musk al centre de la polèmica per despullar dones

La intel·ligència artificial de la xarxa social X (Twitter), Grok, torna a estar en el centre de la polèmica. Tant és així que darrerament algunes usuàries de l'aplicació s'han queixat de la capacitat que té la funció intel·ligent per prendre fotografies de perfil i fer-ne imatges explícites. El xatbot pot produir aquesta mena d'imatges a petició dels usuaris, que citen Grok amb una arrova i, tot seguit, li donen detalls del contingut que ha de tenir.
Paula Fraga, advocada penalista, ha condemnat aquesta pràctica a les xarxes socials i ha advertit que suposa una vulneració dels drets d'imatge i d'intimitat de les persones afectades. Els usuaris demanen al xatbot que tregui la roba de les noies que apareixen a la fotografia. El resultat poden ser les noies en biquini, lluint peces de llenceria i, a vegades, nues.
En alguns casos, Grok demana una verificació d'edat abans d'oferir el resultat, en altres casos, en canvi, no és així i la fotografia surt directament. En la línia de l'advocada Fraga, hi ha moltes altres persones que han qüestionat que sigui correcte l'ús de la intel·ligència artificial per a aquestes finalitats degradants. No obstant això, les denúncies a les xarxes solen ser, també, el focus de nous casos d'assetjament i on usuaris demanen a la IA que "despulli" o posi "en biquini" la persona que ho fa.
La professora de Dret de la Universitat de Durham, Anglaterra, Clare McGlynn va afirmar en el diari Cointeeth que Grok no despulla persones reals, sinó que crea imatges completament fictícies mitjançant models d'IA generatius. Aquest mètode funciona a partir del reconeixement de patrons del cos humà i, després, els recrea de manera artificial. Les eines d'intel·ligència artificial ja s'han fet servir en altres casos crear contingut sexual. N'és un exemple el menor 17 anys que va ser investigat el passat mes de juliol de 2025 per modificar i difondre imatges amb intel·ligència artificial de les seves companyes d'institut a la comarca valenciana de la Ribera Alta.