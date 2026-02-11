iPhone 17 vs iPhone 16 Pro Max: com triar?

Si ha arribat l’hora de canviar de mòbil i ets un usuari habitual d’iPhone o vols passar-te a la marca de la poma, probablement t’estaràs preguntant si val la pena optar per l’últim iPhone 17 o aprofitar alguna oferta del model anterior. És un dubte habitual, especialment quan parlem de dispositius que no són precisament barats. Veurem què ofereix cadascun perquè puguis prendre la decisió més adequada.
Grandària i disseny: troba la teva mida ideal
Per començar, la primera diferència entre tots dos models és la mida de la pantalla: 6,3 polzades enfront de les 6,9 de l’iPhone 16 Pro Max. Això ja pot ser un motiu suficient per decidir-te pel segon si ets dels qui miren sèries al mòbil, editen vídeos o estan acostumats a una pantalla generosa. Si, per contra, prefereixes un dispositiu més manejable amb una sola mà i que càpiga bé a la butxaca, l’iPhone 17 és més adequat per a tu.
Pel que fa a la pantalla, en tots dos casos es tracta d’un panell OLED amb 120 Hz, així que l’experiència és igual de fluida en ambdues versions.
Rendiment i bateria
Pel que fa als processadors, l’iPhone 17 estrena el xip A19, mentre que l’iPhone 16 Pro Max incorpora l’A18 Pro. Tots dos van sobrats de potència per al dia a dia i mouen qualsevol aplicació o joc sense problemes. Ara bé, si edites vídeo en 4K des del mòbil o jugues a títols molt exigents durant hores, l’A18 Pro és l’opció més adequada per a tu.
Pel que fa a la bateria, l’iPhone 17 promet una mica més d’autonomia gràcies a la seva bateria de 3.692 mAh, mentre que l’iPhone 16 Pro Max, amb una bateria més gran de 4.685 mAh, pot arribar fins a les 33 hores de reproducció de vídeo.
Càmeres: qualitat assegurada en tots dos models
En l’apartat fotogràfic és on trobem algunes diferències més notables. Per començar, l’iPhone 17 compta amb una càmera dual de 48 MP (gran angular i ultra gran angular), perfecta per a la majoria de situacions. És més senzilla, però efectiva, amb estabilització òptica que t’ajudarà a fer fotos nítides fins i tot en condicions de poca llum.
Per la seva banda, l’iPhone 16 Pro Max incorpora un sistema de triple càmera que, a més de les dues que inclou l’iPhone 17, hi afegeix un teleobjectiu de 12 MP amb zoom òptic x5. Això marca la diferència per als usuaris que vulguin gravar vídeos amb un resultat més professional, ja que el Pro Max ofereix més opcions. Tot i això, per a l’usuari mitjà, l’iPhone 17 compleix perfectament.
El factor preu
Finalment, arribem a un dels punts més determinants, que realment pot inclinar la balança. L'iPhone 17 arriba amb el preu típic de llançament d'Apple, mentre que l'iPhone 16 Pro Max ha baixat considerablement de preu després de l'arribada del nou model.
En Back Market pots trobar l'iPhone 16 Pro Max recondicionat amb garantia, cosa que et pot estalviar entre 200 i 400 euros fàcilment. És una forma intel·ligent d'aconseguir un mòbil de gamma alta sense buidar el compte bancari.
Quin et convé més?
Tria l'iPhone 17 si:
- Prefereixes un mòbil més compacte i lleuger
- Prioritzes que sigui més manejable per al dia a dia
- Vols l'últim model d'Apple
- La càmera dual et sembla suficient per a les teves necessitats
Tria l'iPhone 16 Pro Max si:
- T'encanta tenir una pantalla gran per consumir contingut
- Li treus molt partit a les càmeres
- Prefereixes estalviar diners sense renunciar a prestacions superiors
- La durada de la bateria és prioritària per a tu
Decideixis el que decideixis, tots dos són mòbils excel·lents que et duraran anys. L'iPhone 17 és més modern i compacte, però el 16 Pro Max et dona més pantalla, més opcions de fotografia i un millor preu. Pensa en com uses realment el mòbil en el teu dia a dia i sabràs quin és el que millor s'adapta a tu.