Alerta per estafa a Catalunya: trucades fraudulentes sobre la cinquena dosi de la Covid

Alerta per estafa. El Departament de Salut ha avisat d'unes trucades sospitoses vinculades amb la cinquena dosi de la Covid. Els estafadors es fan passar pel Ministeri de Sanitat amb l'objectiu de robar les dades personals de les víctimes. Tot plegat és fals.
El pretext utilitzat pels estafadors és que les víctimes -majoritàriament jubilats- ja poden posar-se la cinquena dosi de reforç de la covid. Amb aquesta excusa, es demana a les víctimes tota mena de dades personals -direcció, correu i telèfon- per acabar boicotejant el dispositiu mòbil de la víctima a través d'un missatge d'SMS. És una estafa de la qual ja va advertir el Ministeri de Sanitat del govern espanyol el darrer mes de setembre.
Per tal d'evitar caure en l'estafa, el Departament de Salut dona un consell bàsic: si es rep una trucada sospitosa, cal penjar i no donar cap informació. A més, expliquen que les institucions públiques mai demanen dades personals per telèfon. I per últim, és útil saber que a Catalunya no existeix cap Ministeri de Sanitat, la nomenclatura correcte és Departament de Salut.
Consells per evitar una estafa
Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat; però també busquen informació mèdica, ja que es paguen molt millor al mercat negre.
És per això que des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana revisar bé qui envia els missatges, no clicar en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confiar en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I, sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.