Les cançons en català amb més reproduccions a YouTube el 2025: Figa Flawas i The Tiets pugnen pel número 1

A la freska de Figa Flawas és el videoclip en català més vist a YouTube el 2025 amb prop d'1,4 milions de reproduccions. És el segon any consecutiu que el duo vallenc lidera la llista, després que el 2024 guanyés amb els 3,4 milions de La Marina sta morena. El segon lloc és per The Tyets amb Tàndem, que registra 695.200 visualitzacions, i completa el podi La penúltima de La Fúmiga, amb 481.700. Ivan Herzog segueix als valencians amb Et prometo, que assoleix 410.200 reproduccions.
Els clips en català publicats el 2025 acumulen 17,5 milions de visualitzacions, un 42% menys que el 2024. És la pitjor dada des del 2020, quan es va arribar als 16 milions i la quarta pitjor des que Enderrock va començar a fer el rànquing ara fa 10 anys.
El rànquing també inclou el comiat d'Stay Homas amb Figa Flawas Espurna, amb 398.000 reproduccions, Suu amb Tan clar amb 375.700, Doctor Prats amb Aeròbic, amb 354.000, i els Catarres amb La fortuna. També hi ha la col·laboració valenciana entre Naina i La Fúmiga No sé ballar amb 342.000 visualitzacions.
Altres videoclips que destaca la llista són les propostes familiars d'El Pot Petit amb Soc l'unicorn i Els Atrapasomnis amb Renta't les dents, així com les peces audiovisuals d'Alfred Garcia i Álvaro Soler Estrella. Els 100 videoclips en català més vistos han sumat 13.556.100 reproduccions i representen un 79% del total de consum de clips en català publicats aquest any.
Els clips de The Tyets, els més reproduïts
Tot i que Figa Flawas han guanyat el rànquing de reproduccions de videoclips en català, la llista d'Enderrock destaca que els mataronins The Tyets són els artistes amb més videoclips vistos a la plataforma. Tot plegat, amb quatre clips que han acompanyat el llançament del nou disc Cafè pels més cafeteros: Tàndem, Si ho deixéssim tot, Camila (amb Estopa) i A fora plou. Aquests clips ocupen respectivament les posicions 2, 4, 11 i 22 del rànquing. Els clips de Figa Flawas i The Tyets sumen 3.100.000 visualitzacions i representen prop del 18% del total de reproduccions de videoclips en català produïts durant el 2025.