Artur Blasco, Raquel García-Tomás, Sílvia Pérez Cruz, Josep Carreras i Ignasi Terraza, premiats als Enderrock 440

Els Premis Enderrock escalfen motors per convertir Girona en "l'epicentre de la música catalana". Artur Blasco rebrà el Premi Enderrock d'Honor en la 28a edició dels guardons de la publicació catalana de música. El Premi 440 d'Honor serà per a Josep Carreras. Sílvia Pérez Cruz s'ha endut el Premi a la Trajectòria dels Enderrock i Ignasi Terraza el 440 a la Trajectòria. A més, dins d'aquests segons, Raquel García-Tomás ha obtingut el premi a Millor Compositora.
A banda, Sopa de Cabra serà coronat amb el Premi Enderrock d'Or i Lax'n'Busto amb el Premi Enderrock Estrella pels 40 anys de carrera. Finalment, el cantant i guitarrista mallorquí Lluís Cabot, akaluigi, recollirà el Premi Joan Trayter com a millor productor musical de l'any. Els guardons s'entregaran en una doble gala el 25 i 26 de març a l'Auditori de Girona.
Sota quins criteris han atorgat les distincions? El músic i folklorista Artur Blasco ha estat distingit per la tasca "imprescindible" en la recuperació de l'acordió diatònic al Pirineu i en la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya. Impulsor de 50 edicions de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu i fundador del Museu de l'Acordió d'Arsèguel, Blasco ha dedicat més de mig segle a documentar i difondre el patrimoni musical català, una feina que culmina amb la col·lecció A peu pels camins del cançoner.
Finalment, el Premi Enderrock 440 a la Millor Compositora ha estat per a Raquel García-Tomás, creadora amb una trajectòria internacional "sòlida" que ha destacat especialment en el camp de l'òpera contemporània, tot consolidant un llenguatge "propi i innovador" en un àmbit dominat històricament per homes. També ha radiografiat la situació actual en una conversa amb aquest mitjà: "Molta gent ens hem format a un alt nivell i no hi ha prou mercat per tots". I ha reivindicat la feina del país: "No hem d'oblidar que a Catalunya hi ha hagut iniciatives molt interessants".
Pel que fa a Sílvia Pérez Cruz, el premi li reconeix els trenta anys d'una carrera artística "d'altíssima exigència i projecció internacional". El jurat la considera dotada d'una veu "singular" i d'una sensibilitat "extraordinària", i subratlla que ha bastit una discografia "acurada" i que "ha excel·lit" en col·laboracions amb músics "de primer nivell", transitant "amb naturalitat" entre el jazz, el flamenc, el folk i la cançó d'autor.
En el cas de la banda empordanesa Sopa de Cabra, "banda referencial del rock català", se li reconeix una "col·lecció fructífera d'himnes que formen part de l'imaginari col·lectiu", mentre que pel que fa a Lax'n'Busto, que celebra quaranta anys de carrera ininterrompuda, se li reconeix haver signat "alguns dels clàssics incontestables" del pop-rock en català, així com el fet que manté una connexió "intacta" amb el públic.
Com a novetat en aquesta edició en l’àmbit de la promoció cultural, el nou Premi Enderrock Llengua i Música s'atorga al comunicador i DJ Òscar Dalmau, per la "tasca de reivindicació i difusió del pop català dels anys seixanta", especialment a través del projecte de quatre àlbums de Pop a la catalana (Picap). També se li reconeix la "implicació" en el reconeixement a Núria Feliu o les col·laboracions a l'espectacle La pols i l'era, amb Guillamino, amb els rapers Baya Baye i Extraño Weys, o amb els grups Angelina i Els Moderns i La Rauxa.
A banda, el Premi Joan Trayter al Millor Productor reconeixerà la feina del músic i productor mallorquí Lluís Cabot, akaluigi, consolidat com un dels noms destacats de la producció dels artistes de pop actual després de l'etapa al capdavant de Da Souza. Algunes de les produccions de les quals és responsable inclouen noms com Maria Jaume, Fades, Julieta & Mushka, Triquell o Ouineta.