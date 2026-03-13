Els influencers del Festival de Màlaga i la febre de la catifa vermella

"Recomana'm una pel·lícula". "Doncs no ho sé, ara una pel·lícula, quin rotllo". És una resposta d'Ona Gonfaus, una creadora de contingut que suma milions de seguidors a totes les plataformes i que molts es fan la mateixa pregunta: per què? Lluny de saber què respondre davant d'aquesta qüestió transcendental, Gonfaus va protagonitzar aquesta petita conversa davant d'una càmera a la catifa vermella del Festival de Màlaga. Després d'una breu reflexió digna de Confuci, la jove parla de "la nova d'Ocho apellidos", que es va estrenar fa tres anys. Més enllà de l'anècdota, que fa més aviat llàstima, l'espurna va encendre tota la catifa vermella i van calar foc a un sistema que fa anys que funciona d'aquesta manera. Senyores i senyors, sí, els influencers ocupen una d'espais que tiraria d'esquena més d'un en assabentar-se. Per què ens posem les mans al cap, ara?
Existeixen dos camins a seguir en aquest exemple dels influencers, les catifes vermelles i el cinema. El primer és posar el crit al cel, enfadar-se, fer molts comunicats a X buscant més likes que un usuari d'ultradreta dient que Pedro Sánchez és un dictador xinès, rebre el suport de creadors que es dediquen només a parlar de pel·lícules molt poc conegudes com la trilogia de Batman de Cristopher Nolan i anar-te'n a dormir creient que el sistema no et domina, el domines tu a ell. Fantàstic. El segon i més raonable és entendre que la figura de l'influencer no es més enllà que un aparador. I tu a un aparador li dones la categoria que vols.
Els influencers només és un concepte contemporani derivat del món digital de tots aquells personatges que, dècades enrere, eren considerats "persones amb influència" perquè en algun moment havien aparegut en televisions, ràdios o diaris en paper (sí, paper!) predicant sobre algun tema. Com ara, teníem els entesos, els professionals, els experts de veritat i teníem els tarambanes, els pintamones i els personatges histriònics que desfilaven per aquests aparadors que estaven, suposadament, reservats per a la gent glamurosa. Què passa, a més, en les circumstàncies actuals? Que aquests influencers són les finestres digitals més grans del mercat. Exacte. Mercat.
Fa anys que pel Festival de Cannes, de Venècia o de Berlín desfilen més persones que no han fet, produït, escrit o vist una pel·lícula que les que sí. El sector de la crítica o del periodisme cinematogràfic ho sap, això. Només cal passejar-hi i veure les festes, marques i esdeveniments socials que es fan al voltant de la mostra francesa, considerada la més excel·lent i exquisida, per veure que la gent està esperant abans quin vestit durà una actriu en tendència (posem-hi Sydney Sweeney) que no pas quina diatriba fílmica ens regala Apichatpong Weerasethakul. Que sí, que el cineasta tailandès passarà a la història. Però a qui li importa un dimecres a la tarda baixant reels amb scroll infinit?
El Festival de Màlaga, com ho va ser la catifa vermella dels Goya, és només el símptoma d'esgotament digital. Un element per a la parafernàlia com és una catifa vermella no necessita de creadors de contingut sobre cinema, perquè al circ no hi portem catedràtics de medicina, hi portem pallassos. El que necessiten els creadors de contingut sobre pel·lícules i sèries són espais als mitjans generalistes, zones de visibilitat i d'anàlisi, una aposta per certes marques que es nodreixen del fet que es pugui parlar, amb paciència, coneixements i debat, sobre les pel·lícules de l'actualitat.
Tothom pot dir la seva sobre cinema, com tothom pot menjar. La qüestió és tenir oïda, vista i paladar per entendre la diferència entre una catifa vermella i un espai real per parlar de cinema. Deixeu de mirar els reels de les influencers a Màlaga i poseu-vos La Finestra Indiscreta, el pòdcast Cameo o les crítiques d'Alejandro G. Calvo a Sensacine. Feu-vos aquest favor.
En les darreres setmanes, els companys de Nació i del Next us han regalat diversos temes que volem destacar en el nostre espai de recomanacions. No els deixeu escapar, que hi ha molta teca!
· Entrevista a Silvia Carrasco: «A les xarxes els joves estan exposats a missatges inculpatoris de qualsevol cosa que facin les dones»; per Neus Climent
· La IA està castellanitzant el català: l’alerta d’un estudi de la UPF sobre ChatGPT i Gemini
· Només 2 de cada 10 alumnes reben beca per estudiar Batxillerat
· Val la pena veure «Day One», la nova sèrie d'Amazon Prime ubicada a Barcelona durant el Mobile?; per Victor Rodrigo
· La Telecogresca no se suspèn i manté l'edició del 2026 al Parc del Fòrum
