El Primavera Sound inaugura la temporada àlgida de concerts i festivals: tots els cantants i grups que toquen al Fòrum

El Primavera Sound 2026 dona aquesta setmana el tret de sortida a la temporada alta de grans concerts amb una agenda farcida de cites fins més enllà del setembre que inclou una cinquantena de festivals i concerts, segons una recopilació de l'ACN publicada aquest dimecres.
Si bé l’Anella Olímpica no igualarà l’ingent nombre de visites internacionals del darrer estiu, hi passaran noms com Ludovico Einaudi, Kany García, Don Omar, Chayanne, Molotov (amb Mala Rodríguez) i The Weeknd.
En l’apartat de festivals, hi està convocada una constel·lació d’artistes internacionals (Bryan Adams, Massive Attack o Bad Religion) i locals (Oques Grasses, Sílvia Pérez Cruz o The Tyets), i destaca l’estrena del Blaumarí Músic, al Port Vell de Barcelona, i el Barts Festival, al Poble Espanyol.
En l’apartat de festivals, un any més Catalunya té una intensa agenda de cites concentrades, ara sí, els mesos d’estiu. Des de macroesdeveniments de masses com el Primavera Sound, Sónar, RockFest -enguany més d’hora de l’habitual, a primers de juny-, o Cruïlla , els empordanesos (Cap Roig i Porta Ferrada), fins a festivals de mida mitjana o petita, però molt consolidats com el Vida (Vilanova i la Geltrú), Canet Rock, Sons del Món (Roses), Peralada, o el Festival de Torroella de Montgrí, per citar-ne uns quants.
Més enllà dels reincidents, la temporada de festivals d’estiu enguany dona la benvinguda a dues noves cites. Són, d’una banda, el Blaumarí Músic, un festival ‘boutique’ de música i gastronomia que se celebrarà al Port Vell de Barcelona entre el 10 i el 28 de juny, de la mà del fundador dels festivals Jardins de Pedralbes i Alma, Martín Pérez. Hi passaran artistes internacionals com Kamasi Washington, The Cardigans, Alan Parsons i Rufus Wainwright.
La llista de festivals a Catalunya
En segon lloc, al Poble Espanyol s’hi estrena el Barts Festival (de la promotora The Project), que ocupa el lloc del desaparegut Alma Festival, sense continuïtat després de dues edicions perquè la seva promotora (Concert Studio) va presentar concurs de creditors.
Al seu torn, als Jardins de Pedralbes es manté el festival musical que s’hi celebra des de fa més d’una dècada, anteriorment sota la gestió precisament de Concert Studio, i des d’en fa dos en mans de la promotora Clippers (Nits de Pedralbes). Enguany, però, el promotor l’ha rebatejat com Les Nits Occident, en al·lusió a la companyia d’assegurances que patrocina l’esdeveniment.