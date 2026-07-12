Rigoberta Bandini triomfa al Cruïlla a ritme d'himnes pop efectistes i ballables

La cantant Rigoberta Bandini, nom artístic de Paula Ribó, ha triomfat al Cruïlla a ritme d'himnes d'alta intensitat. Too many drugs, In Spain we call it Soledad o Ay mamá han format part del repertori de la catalana, qui ha pujat a l'escenari Occident del Cruïlla com un dels plats forts de la jornada de tancament del festival. I no ha decebut. L'artista, embarassada del seu segon fill, ha brillat amb un pop vitalista, efectista i impregnat d'electrònica.
Bandini ha fet ballar el públic del Cruïlla amb les seves cançons. Els fans han pogut gaudir, a més de moments més íntims i molt aplaudits com, per exemple, el format més reduït i lent d'una versió del tema Mayonesa. La vocalista ha arribat al festival avalada pel disc del 2022 La emperatriz i per l'àlbum posterior Jesucrista Superstar.
El de la barcelonina, però, no ha estat l'únic concert enèrgic de la darrera jornada del Cruïlla. El cantant Lorenzo Cherubini, conegut amb el nom artístic de Jovanotti, ha omplert l'escenari amb una barreja d'estils que van des del funk a la cançó d'autor, passant per world music o el rap. L'italià ha interpretat els seus èxits a l'escenari Estrella Damm del Parc del Fòrum, on han sonat temes com ara Serenata rap, Attacami la spina i Buon vento, que ha tancat la seva actuació.
Un dels moments més emotius del directe ha estat l'homenatge de Jovanotti al cantant de Jarabe de palo, Pau Donés, de qui ha dit que era un gran amic. L'artista, que havia gravat amb el grup de Donés una nova versió de Bonito, ha interpretat la mítica La flaca.
40 anys d'Els Pets
Els Pets, per la seva banda, han interpretat a l'escenari Occident un repertori ple de clàssics de rock català. El grup ha tornat als escenaris per continuar celebrant les seves quatre dècades de trajectòria, en aquest cas amb la segona part de la gira "Cantant les 40". La proposta escènica ha ofert un menú "completament renovat", el qual repassa els temes de la discografia del conjunt que no van formar part dels primers concerts de celebració de l'aniversari.
Lluís Gavaldà, vocalista del grup, ha interpretat al Parc del Fòrum temes com ara Vespre, Tantes coses a fer, Segon plat o l'emblemàtic Jo vull ser rei. Els Pets van interpretar íntegrament quatre dels seus discos en la primera part de la gira, quaranta concerts que van reunir més de 120.000 persones.
73.000 assistents
El Festival Cruïlla ha tancat l'edició del 2026 amb 73.000 assistents. El seu director, Jordi Herreruela, ha afirmat que el model de creixement "ja ha arribat al sostre" i que prefereixen "la qualitat per sobre de la quantitat" amb l'objectiu de ser "els millors". Herreruela ha afegit que l'esdeveniment se sent "molt còmode" amb aforaments d'entre 20.000 i 25.000 persones per jornada i, sobretot, amb la idea que "el Cruïlla és casa".