El Canet Rock no falla mai: el baluard del catalanisme juvenil dona la benvinguda a l'estiu entre gegants, el Barça i estelades

Una nova edició del Canet Rock ha donat la benvinguda a l'estiu amb milers de persones a l'esplanada del Pla d'en Sala. Tornar a veure sortir el sol és una litúrgia festiva per a moltíssimes persones, especialment molts joves catalans, que han acompanyat més una desena d'actuacions. La Fúmiga ha tancat el festival, tan estimat per a tants en aquest país, després de més de dotze hores de música.
Des dels gegants i els capgrossos de Josep Maria Mainat -qui ha homenatjat Toni Cruz a través d'intel·ligència artificial-, els grans directes d'Els Catarres o La Ludwig Band, el macarrisme de la 31Fam o les emocions de La Fúmiga mentre trencava l'alba, el Canet Rock 2026 ha celebrat la primera edició després de l'aniversari del mig segle amb una gran eufòria. I no era per a menys.
Entre el públic, molts grups de joves i moltes ganes de festa, que han combinat la música amb els punts de refresc per combatre les hores més càlides del festival. Moltes, persones, han criticat a Nació que l'únic punt d'aigua de recàrrega "ja estava a petar" durant les primeres hores del festival. La cua era evident, notòria i feixuga.
L'organització ja havia penjat el cartell virtual de complet a la seva web al març, quan van arribar a les 25.000 entrades venudes. Maria Jaume (18h), Doctor Prats (19h), Mainat (20h), La Ludwig Band (20:30h), Ginestà (21:30h), Els Amics de les Arts (22:30h), 31 Fam (23:45h), Figa Flawas (00:45h), Els Catarres (02:15h), The Tyets (03:15h), Buhos (04:15h) i La Fúmiga (05:15h) han conformat un cartell de luxe que ha enamorat milers de persones de diferents generacions.
Un any molts joves han començat el seu estiu i les seves aventures a festivals al Canet Rock. Era el cas de tres nois de les Balears, de 17 i 18 anys, que havien arribat fins aquí "gràcies a un regal" i poder gaudir "d'un festival com els que es fan a Catalunya". En Macià ho tenia molt clar: "És pràcticament un somni perquè un festival d'aquesta magnitud a Mallorca no es fa". Tots tres asseguren que "la unió" que genera un esdeveniment com el Canet "no té comparació", especialment per a la llengua catalana i per a la música en català.
El Club Patí Riudebitlles ha tingut entre els assistents set representants, que s'han presentat al Canet amb la samarreta de l'equip. "Fa mesos que dèiem de venir, vam comprar les entrades i hem vingut en tren, després de dues hores ben bones", ha dit en Jan Olivé, un dels membres de l'equip. La idea, ha dit, tancar barraca: "A partir de la mitjanit els veurem tots, veurem sortir el sol, que és el que és divertit", ha afegit.
Hi ha qui aprofita per estirar-se sobre la gespa i esperar als grups que més s'estima veure. Sobre una flassada, la Míriam Jané, de Caldes de Malavella, i la Patrícia Cortés, de Ripollet, han explicat que han acompanyat les filles: "Jo vinc d'ençà que era adolescent i ara vinc amb la meva filla, i ens quedarem fins que acabi", ha dit la Míriam.
En declaracions a Nació, dues mares han certificat aquest canvi generacional, amb una confessió: "L'any passat vam acompanyar a les filles. Aquest any, però, acompanyar-les ha estat una excusa. Nosaltres també volíem venir", han relatat, estirades a la gespa del Pla d'en Sala, com altres centenars de persones.
El Barça i les estelades tornen a ser protagonistes
Un dels senyals d'identitat del Canet Rock són els joves catalans que gaudeixin el festival amb els seus propis codis. En aquests, hi ha dos elements fonamentals: les samarretes del Barça, especialment amb una temporada d'èxits, i les estelades independentistes. Aquesta edició del 2026 no ha estat menor.
Des de l'estació del tren fins a primera fila de l'escenari del Canet les samarretes blaugranes inundaven la mirada. Des de les més recents, amb Pau Cubarsí com a gran protagonista, fins a les de la vella escola: Pep Guardiola, Oleguer Presas, Gerard Piqué, Carles Puyol o Xavi Hernández. Aquesta indumentària, com les banderes independentistes, són una consigna de boca-orella entre els assistents.
El Canet Rock torna a demostrar ser el baluard de l'independentisme juvenil una vegada més. Els càntics per a l'alliberament nacional, la sintonia entre els assistents a l'hora de fer esdeveniments espontanis (des de castells a proclames contra el feixisme) o l'estètica de la indumentària xocava de manera frontal amb molts altres festivals que se celebren a Catalunya, especialment a l'àrea de Barcelona.
Un homenatge emocionant de Mainat
Una de les actuacions de les primeres hores de la tarda era la de Josep Maria Mainat, membre de La Trinca. El cantant ha convertit el Canet Rock en una Festa Major en homenatge al seu excompany a la banda, el desaparegut Toni Cruz.
Mainat ha sorprès amb l'aparició sobre l'escenari amb el seu fill, que s'ha encarregat de repartir amb un canó llançador banderes estelades entre el públic. Després d'un parell de temes, s'ha adreçat al públic recordant la recent desaparició del seu amic Toni Cruz, als 78 anys.
Tot seguit, un vídeo fet amb intel·ligència artificial ha aparegut darrere de Mainat, en què Cruz s'ha dirigit primer a Mainat, dient-li que a la seva edat hauria de ser a casa tapat amb una manta, i després als assistents: "Quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, festa i vida", els ha dit.
Mainat ha iniciat, tot seguit, una transformació de l'escenari i l'ha omplert de gegants i capgrossos amb la imatge dels tres integrants de la Trinca per repassar alguns dels seus temes més desatacats, com Festa Major, El senyor Ramon o Passi-ho bé.