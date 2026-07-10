Les notes de tall de la selectivitat de 2026 ja estan publicades després d'un mes de nervis. Enguany, les ciències socials s'han posat al capdavant de la llista: Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'ha situat com la nota de tall més alta aquest 2026, amb un 12,972. Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien esdevingut les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
En els tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, el llistat el torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per 60 places; i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places.
Per darrere d'aquests estudis hi ha Matemàtiques a la UPC, amb una nota de tall de 12,552 per a 200 places; Medicina a la UPF, amb 12,534 amb 64 places; i Tecnologies Industrials i Anàlisi econòmica, Grau més Màster universitari en Enginyeria Industrial de la UPC i la UPF, amb un 12,508 i amb 50 places. La nota de tall depèn del nombre de places que ofereix un grau i la demanda d'estudiants. Un estudi amb nota de tall 5 indica que han obtingut places tots els alumnes sol·licitants i encara disposa de vacants. Del total de 560 centres, 22 tenen una nota de tall igual o superior a 12. N'hi ha 45 que tenen una nota d'entre 11 i 11,99, 62 entre 10 i 10,99; 82 entre 9 i 9,99; 87 entre 8 i 8,99; i 69 entre 7 i 7,99. Pel que fa als que tenen un 5 de nota de tall són 147.
Un 80% té plaça assignada i un 60% d'aquests al centre triat en primera preferència
El nombre d'estudiants preinscrits en alguna de les set universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic-Central de Catalunya ha estat de 59.653 sol·licituds, un 80,78% dels quals ja té plaça assignada en algun dels estudis sol·licitats. És a dir, 48.185 estudiants ja tenen plaça assignada, una xifra molt similar als 48.157 de l'any passat. Del total, un 60,53% (29.167) podrà estudiar el grau universitari en el centre que havia triat en primera preferència. Del total d'assignats, 8.802 (18,27%) són de fora de Catalunya; 3.756 (7,79%) tenen nacionalitat estrangera i 5.050 (10,48%) són assignats d'altres comunitats autònomes. Per edat, hi ha 122 assignats de més de 45 anys, d'un total de 137 sol·licitants en primera preferència.
Per centres d'estudis, s'han assignat 11.707 alumnes a la Universitat de Barcelona (UB), 9.406 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 6.311 a la Politècnica de Catalunya (UPC), 4.181 a la Pompeu Fabra (UPF), 3.466 a la de Lleida (UdL), 4.201 a la de Girona (UdG), 4.579 a la Rovira i Virgili (URV), 3.855 a la de Vic-Central de Catalunya (UVIC-UCC) i 479 a centres mixtos. En aquesta primera assignació de places, els estudiants poden esperar a la posterior assignació de places o fer el tràmit d'assignació definitiva del 10 al 15 de juliol i matricular-se en el centre d'estudis el 17 de juliol. Els estudiants assignats en primera preferència han de fer la matrícula als estudis corresponents entre el 14 i el 17 de juliol, segons el termini que estableix cada universitat.
Els graus més sol·licitats en primera opció
Pel que fa als centres d'estudis més sol·licitats en primera preferència, la UB protagonitza el llistat:
- Medicina (UB): 1.547 sol·licituds en primera preferència per a 200 places.
- Odontologia (UB): 1.042 sol·licituds per a 120 places.
- Medicina (UAB): 1.013 sol·licituds per a 385 places.
- Administració i Direcció d'Empreses (UB): 1.005 sol·licituds per a 780 places.
- Psicologia (UB): 996 sol·licituds per a 433 places.
- Infermeria (UB): 788 sol·licituds per a 395 places.
- Dret (UB): 745 sol·licituds per a 430 places.
- Farmàcia (UB): 733 sol·licituds per a 340 places.
- Estudis d'Arquitectura (UPC): 670 sol·licituds per a 342 places.
En l'àmbit educatiu, Educació Infantil ha rebut menys sol·licituds en primera preferència que l'any passat, passant de 715 a 552. En canvi, Educació Primària puja lleugerament, passant de 1.059 a 1.177. Els estudis simultanis en Educació Infantil i Educació Primària han rebut 369 sol·licituds, per les 391 de l'any passat, i se n'han assignat 215.
Reserva de places per vulnerabilitat socioeconòmica
En aquest procés de preinscripció s'ha implementat per primer cop la reserva de places per a estudiants amb vulnerabilitat socioeconòmica que disposen d'un 1% de reserva de places en cada centre d'estudis. La mesura ha comportat 586 sol·licituds d'estudiants que han acreditat aquesta situació, dels quals 276 podran accedir a la universitat mitjançant reserva de places i 280 per la quota general havent obtingut una nota suficient per accedir als estudis demanats. L'altra novetat ha estat l'ampliació enguany de l'edat màxima per accedir a la reserva de places universitàries per a estudiants tutelats i extutelats fins als 30 anys. En total hi ha hagut 86 sol·licituds i 82 assignats (22 mitjançant nota i 60 amb reserva de places). Per franges d'edat, fins a 21 anys hi ha hagut 58 alumnes; fins als 25, 21 alumnes; i fins als 30, tres alumnes.