La branca universitària que més cobra a Catalunya (i la que menys), segons l'enquesta d'inserció laboral

Els graduats de la branca universitària amb un millor salari a Catalunya cobren, de mitjana, 2.907,8% euros bruts mensuals en 12 pagues. Es tracta de les enginyeries, que superen per poc més de 150 euros bruts mensuals als professionals de l'àmbit de la Salut (2.742,1 euros) i per gairebé 400 euros bruts mensuals als graduats de Ciències (2.520,1 euros), tal com recull l'última Enquesta d'inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats catalanes 2026 publicat aquest dimecres.
Són, però, dades molt agregades i l'informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ofereix els salaris mitjans de sectors professionals més concrets. Si es redueix el focus, els qui cobren més són els metges i odontòlegs, amb un salari brut mensual de 3.783 euros, seguits dels enginyers civils (3.110 euros) i els economistes (2.925 euros).
D'altra banda, les dades mostren que l'àmbit de titulació més mal remunerat en el mercat laboral és el de les Humanitats, amb un sou mitjà de 2.079,8 euros mensuals. I, concretament, són els historiadors els qui cobren menys, amb una mitjana de 1.920 euros al mes.
En tot cas, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari conclou que els salaris augmenten, però la inflació erosiona el poder adquisitiu. Tot i que les persones graduades cobren més que en edicions anteriors, la inflació dels darrers anys ha fet que el seu poder adquisitiu encara no hagi recuperat els nivells de 2011.
Catalunya reté el talent: el 84% de graduats treballen al país
Això no impedeix, diu l'informe, que la satisfacció amb la feina sigui alta, tot i que depèn sobretot de l’adequació de la feina. En aquest sentit, la satisfacció mitjana se situa prop del notable alt i les diferències entre àmbits són petites quan les persones fan funcions universitàries. A més, la major part del talent graduat es reté a Catalunya i el treball a l’estranger continua sent minoritari, alhora que la retenció del talent estranger graduat a Catalunya és superior a la sortida de titulats catalans cap a altres països. Concretament, un 84% dels graduats i graduades treballen a Catalunya i només un 6% marxen a l’estranger, amb una prevalença superior dels graduats en Ciències.
9 de cada 10 graduats universitaris tenen feina després de 3 anys
L'enquesta d'inserció dels titulats universitaris també assenyala que 9 de cada 10 tenen feina tres anys després de finalitzar els estudis. L'estudi, basat en 45.142 titulats i 25.971 respostes, situa la taxa d'atur dels graduats al voltant del 6%, per sota de la mitjana catalana i constata una millora de l'estabilitat laboral, amb un 70% de contractes fixos o indefinits.