Copero, el videojoc de futbol ultraviral: viure mil carreres i passar de Segona a guanyar el Mundial

Un videojoc sobre futbol està arreplegant centenars de milers d'aficionats a tots els països de parla castellana. En qüestió de dies, les xarxes s'omplen de resultats d'aquest joc anomenat Copero, que serà sense cap mena de dubte un dels fenòmens més virals de l'estiu. Quina és la clau del seu èxit?
És molt fàcil de fer servir, s'adapta a tots els navegadors (des del mòbil, tauletes o ordinadors) i és d'una senzillesa que espanta. El joc presenta aquesta premissa: "Converteix-te en una llegenda". Copero, precisament, és el nom de la plataforma de resultats esportius (amb especial incidència en el futbol) creada a l'Argentina i on s'ubica aquest joc viral.
Et presenta un repte. Primer de tot, has de triar tres modalitats: Intensa, Normal o Exprés. Això fa variar cada quan prens les decisions: un mínim, amb qüestions a resoldre a cada temporada, o un màxim de cada tres temporades. "Tria el teu origen, pren decisions clau i deixa que el destí us porti a una trajectòria única de títols, estadístiques i moments decisius", resa Copero, en castellà riuplatenc (és a dir, en argentí).
Un cop triada la modalitat, has de decidir altres qüestions abans de començar la teva carrera: quin cognom col·locar-te a l'esquena, quin dorsal, quin és el teu país d'origen (no apareix Catalunya) i en quina posició jugues de les onze disponibles. Fins i tot pots triar si ets esquerrà o dretà. Un cop triïs això, comença el joc. I és important que ho triïs, perquè condiciona les estadístiques, probabilitats i possibilitats de la teva experiència.
Copero, estadístiques i probabilitats a partir de les teves decisions
És un joc molt fàcil, pràcticament arcade. És especialment recomanat per als amants de títols com PC Futbol, molt més complexe, però que resumeix l'essència de Copero. Cada cert temps (una, dues o tres temporades), el joc et presenta diferents situacions. El fet d'haver escollit un país o un altre d'origen et col·loca en una situació concreta. La inicial és per a tothom: iniciar en un projecte juvenil, amb 16 anys, i triar entre tres equips on vols començar la teva carrera. Us posem un exemple:
A partir de llavors, les teves decisions o la probabilitat i la sort tenen molt a veure. Copero et presentarà decisions: des de mantenir-te al teu equip, fitxar per a un altre, marxar cedit durant diverses temporades o altres situacions fora del futbol. Què faries si la teva família volgués que tornessis a casa, a la lliga domèstica, però si no ho fas afectaria al teu rendiment? Com afrontes una lesió, fer-te un tatuatge o una dieta per millorar el teu joc?
Les estadístiques de la teva carrera van apareixent: partits jugats, els gols que facis, les assistències i, en el cas del porter, quantes aturades decisives fas i quants gols encaixes. A més, cada vegada que el teu equip guanyi un títol (pot ser el de segona divisió) o un títol individual, el joc t'ho marcarà. També apareix el teu valor de mercat. Tots comencen igual: 100.000 euros. A partir de la primera temporada (pots començar amb un mínim de 16 anys i acabar en un màxim de 40 anys), tot anirà fluctuant.
En el cas que tinguis un molt bon rendiment, la selecció del país que hagis triat també et convocarà i tindràs l'opció de guanyar títols continentals o el més espectacular de tots: el Mundial. Centenars de milers d'usuaris estan compartint els resultats de les seves carreres a totes les xarxes socials: des de TikTok fins a X. És un joc senzill, però per als aficionats de les estadístiques i el futbol, pot ser un gran passatemps per a les vacances d'estiu o els temps morts.