Humans of late capitalism? Crítiques contra el sorteig de Taco Bell que tenia com a premi «pagar el lloguer» d'un any

La cadena nord-americana de menjar ràpid Taco Bell aixeca polseguera a les xarxes per la seva nova estratègia de màrqueting. En coincidència amb el retorn a la carta d'un dels seus productes més reconeguts, l'anomenat Guacamole Chicken Burrito, aquesta companyia de restauració ha volgut impulsar una campanya sota el nom de Guacabono. No està agradant gens.
Quin era el premi? Un màxim de 14.400 euros anuals per tal de cobrir el lloguer d'un any. És a dir, uns 1.200 euros mensuals. La campanya, que va començar el passat 22 de juliol i es va acabar el passat 9 d'agost, segueix ressonant a les xarxes socials a través de creadors i usuaris visiblement enfadats.
La promoció aprofitava i incentivava l'increment dels productes amb alvocat per tal que es consumeixin més. Calia demanar-ho a través de l'aplicació o al mostrador dels restaurants en físic, entrar al banner de publicitat de la mateixa app i a partir d'aquí participar al sorteig. Les normes són senzilles, com qualsevol altra promoció que hagin fet cadenes de menjar ràpid. Ara bé , el que més polseguera ha aixecat han estat les campanyes amb creadors de contingut fetes a les xarxes.
Una de les grans cares d'aquesta estratègia de publicitat ha estat el creador madrileny Guille Fernández, molt reconegut a TikTok pel seu contingut humorístic i per diversos vídeos de diferents característiques. L'estratègia de Taco Bell passava, també, per jugar amb el missatge negatiu que reben molts joves d'avui en dia: "Et culpen de no tenir un habitatge per menjar alvocat?? Doncs segueix menjant", incentiven en una de les seves publicacions.
El fet, però, com han determinat molts usuaris arreu de les xarxes, el problema és un sorteig d'aquestes característiques davant d'una situació de tensió màxima a nivell d'habitatge. Usuaris més crítics han apuntat el fet que amb 1.200 euros, en ciutats com Madrid o Barcelona, es poden aconseguir pisos de 45 metres quadrats en condicions lamentables per als inquilins. En diversos dels vídeos de promoció, la campanya de Taco Bell juga amb aquests missatges.
"T'ha passat mai que has anat a comprar alvocat i has acabat tornant a casa dels teus pares? Digues no a aquesta moguda xunguíssima!", exclama en Fernández, en un dels vídeos promocionals. Altres usuaris que participen a la campanya ho fan de manera menys creativa, des d'alguns dels restaurants de la marca. Mostren lloguers, per exemple, d'un a Malasaña (Madrid) per 1.270 euros i llavors colen la campanya de Taco Bell.
És més, si partim de la base de les característiques del sorteig de Taco Bell, l'exemple de la creadora de contingut del lloguer de Malasaña ni tan sols és cobert en el cas de ser guanyador. Fins a set publicacions a l'Instagram de Taco Bell Spain i sis mes al canal de TikTok mostren que la campanya, ara ja finalitzada, segueix expandint-se a través dels algorismes de les xarxes.
La majoria dels comentaris en tots els vídeos responen a una crítica global: mercantilitzar una crisi com la de l'habitatge a través d'un sorteig que no cobreix les zones més tensionades i tot per promocionar un altre dels seus productes de fast food. Com es coneix als oceans digitals: humans of late capitalism en el seu màxim esplendor.