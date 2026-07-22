Nil Ojeda, denunciat per FACUA per la «publicitat enganyosa» de Milfshakes

FACUA-Consumidors en Acció ha decidit actuar contra Milfshakes. L'entitat ha denunciat la marca de roba i productes exclusius de Nil Ojeda per "publicitat enganyosa". Tot plegat va començar amb una campanya de màrqueting en la que Milfshakes, molt reconeguda entre les generacions Z i Millenials, oferia rebaixes al 99% a tota la seva web en el cas que Espanya guanyés el Mundial. Així va ser i Ojeda, al costat de la pàgina web que el seu equip gestiona, van activar la bomba publicitària.
La sorpresa per a molts clients va ser el fet que tota la web havia estat esborrada i només hi havia quatre productes. Eren una novetat, samarretes que reivindicaven la victòria de la Selecció Espanyola i el fet d'haver aconseguit el Mundial, però amb un truc: els preus superaven els 3.000 euros i, amb el descompte del 99%, es col·locaven entre els 27 i els 35 euros. És a dir, l'import final s'assemblava a qualsevol dels que ja hi havien abans d'aquesta campanya.
Molts usuaris van ser molt crítics amb Ojeda i la seva marca. Consumidors i clients habituals es mostraven decebuts perquè consideraven que, en una situació tan excepcional com la victòria d'Espanya en un Mundial, haurien pogut comprar els seus productes preferits amb un gran descompte. El mateix Ojeda va fer un vídeo per disculpar-se i intentar contenir la indignació de milers de persones que seguien comentant, bombardejant i deixant males crítiques als posts de la marca a totes les xarxes socials.
FACUA mou fitxa i denuncia Milfshakes
En un comunicat, l'entitat ha deixat ben clar que ha denunciat la botiga online de Milfshakes a la Direcció General de Consum del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Ho fa perquè considera que hi ha hagut una clara "publicitat enganyosa en oferir falsos descomptes en samarretes".
En aquest sentit, FACUA recorda que l'article 20 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, recull que "sempre que s'ofereixin articles amb reducció de preu, haurà de figurar amb claredat, en cadascun d'ells, el preu anterior juntament amb el preu reduït, excepte en el cas que es tracti d'articles. hauria estat aplicat sobre productes idèntics en els trenta dies precedents".
Això és, perquè en el cas que descompte del 99% hagués estat real, el preu més baix els 30 dies anteriors al de l'oferta haurien d'haver estat els 3.000 euros que s'anunciaven com a preu original. Quantitat que, segons han posat de manifest diferents usuaris, mai va ser el preu real de les peces de roba. Van aparèixer amb el descompte i ja està.
De la mateixa manera, l'article 5 de la Llei 3/1991, sobre competència deslleial, deixa clar que es considera deslleial per enganyosa "qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, tot i ser veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error els destinataris, sent susceptible d'alterar-ne el fixació, o l'existència d'un avantatge específic pel que fa al preu".
A més, aquesta conducta, es considera una "pràctica comercial deslleial", tal com marca la legislació, i que implicaria una sanció contundent. Finalment, des de FACUA també assenyalen que aquells usuaris que hagin pogut caure al parany de Milfshakes, poden acudir a l'associació perquè valori la realització d'actuacions en defensa dels seus drets.