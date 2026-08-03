La Viquipèdia en català arriba als 800.000 articles

La Viquipèdia en català ha arribat als 800.000 articles l’any en què compleix un quart de segle. En total, ja té més de 66 milions d’articles entre totes les versions de l'enciclopèdia en línia. L’edició en llengua catalana se situa en el 20è lloc en el rànquing d'idiomes, per sota de grans llengües com l'anglès, el castellà o el xinès.\r\n\r\nAra bé, supera altres de nombre de parlants similar, com és el cas del serbi, el búlgar, el finès o l'armeni. El català és la quarta llengua amb una puntuació més alta en extensió dels 10.000 articles considerats clau, aquells que la Viquipèdia creu que totes les versions haurien de tenir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\nViquipèdia en català: 25 anys entre les quatre millors del món Bernat Castanyer Colomer\r\n\r\n