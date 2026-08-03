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La Viquipèdia en català arriba als 800.000 articles

Tecnologia

  • Viquipèdia aconsegueix 800.000 articles -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 15:09

La Viquipèdia en català ha arribat als 800.000 articles l’any en què compleix un quart de segle. En total, ja té més de 66 milions d’articles entre totes les versions de l'enciclopèdia en línia. L’edició en llengua catalana se situa en el 20è lloc en el rànquing d'idiomes, per sota de grans llengües com l'anglès, el castellà o el xinès.

Ara bé, supera altres de nombre de parlants similar, com és el cas del serbi, el búlgar, el finès o l'armeni. El català és la quarta llengua amb una puntuació més alta en extensió dels 10.000 articles considerats clau, aquells que la Viquipèdia creu que totes les versions haurien de tenir.

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