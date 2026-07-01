El gran canvi de WhatsApp: ja pots reservar el teu nom d'usuari

WhatsApp permet des d'aquesta setmana reservar un nom d'usuari, una nova característica de privacitat que permetrà ocultar el número de telèfon a altres usuaris quan s'hi contacti per primera vegada. Es tracta d'una petició que els usuaris reclamaven des de feia anys. Ara, després que la companyia hi hagi estat treballant durant tres anys, WhatsApp incorpora aquesta nova funció que s'acabarà d'implementar completament durant els pròxims mesos.
Concretament, WhatsApp permetrà crear un usuari únic i, fins i tot, incorporarà al procés un generador d'usuari per si algú no té clar sota quin nom vol presentar-se a la xarxa social. L'aprovació del nom escollit, això sí, dependrà que aquest estigui disponible -és a dir, que ningú l'hagi triat abans-.
Amb aquesta mesura, WhatsApp introdueix una funció que permetrà als usuaris gaudir de més privacitat. Fins ara, per afegir un nou contacte a l'aplicació calia disposar del número de telèfon de la persona. A partir d'ara, això es podrà fer només amb el nom d'usuari.
Com reservar el teu nom d'usuari?
Per poder escollir un nom d'usuari cal tenir, en primer lloc, l'última versió de l'aplicació instal·lada. En cas que no sigui així, caldrà actualitzar-la. Cal tenir en compte que, com tota novetat, aquesta funció s'anirà desbloquejant de manera progressiva per als usuaris al llarg dels dies. Per això, és possible que encara no aparegui a tots els dispositius.
Quan la nova funció estigui disponible al teu dispositiu, apareixerà una notificació que dirà "Aviat estaran disponibles els noms d'usuari. Reserva el teu avui". L'únic que caldrà fer llavors és prémer "Crea un nom d'usuari" i escollir-lo. Una altra opció és buscar-ho a la "Configuració", dintre de "Compte", on també es podrà fer la tria. Aquest no podrà començar per www. ni acabar amb un domini, haurà de tenir un mínim de 3 caràcters i un màxim de 35, i només podrà incloure lletres, números, punts i barres baixes.
Què són els noms d'usuari?
Els noms d'usuari són una característica comuna a les xarxes socials, que permeten als usuaris escollir si es volen donar a conèixer amb el seu nom real o sota pseudònim. Aquesta idea es trasllada ara a WhatsApp, que no ha establert cap limitació a l'hora d'escollir el nom d'usuari. Sí que s'ha restringit, però, dir-se com determinades entitats públiques, celebritats o empreses. A més, si ja es té un compte a Instagram i Facebook, es podrà utilitzar el mateix usuari que el que s'utilitza en aquestes altres xarxes.