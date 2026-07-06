Fas captures de WhatsApp? Vigila, podries cometre un delicte

És molt habitual. Hi ha una conversa interessant, algú escriu un comentari molt graciós, es transmeten dades que convé recordar... I s'opta per fer una captura de pantalla de la conversa de WhatsApp. Sigui per demanar consell en un afer amorós, per compartir com de "llestíssims" i "llestíssimes" són tots els teus amics o l'últim comentari boomer dels teus familiars, són moltes les situacions que poden dur a fer-ho. Si bé, aquest gest quotidià pot tenir conseqüències més greus de les que ens pensem.
Però, és legal fer captures de les converses privades de WhatsApp? Depèn del context. Si els usuaris de qui estàs enviant el contingut no han donat el consentiment per fer-ho, podria haver-hi una infracció. Ara bé, mentre qui difongui la conversa també hi estigui implicat té un grau de flexibilitat més elevat.
I a més, en la majoria dels casos cal que sigui la persona afectada qui ho dugui a la justícia: com més de confiança menys possibilitats. Els problemes, civils i penals, es produeixen sobretot quan qui comparteix la conversa no és cap dels interlocutors.
És legal enviar captures de les converses de WhatsApp?
La Constitució protegeix el dret a la intimitat a l'article 18. La llei orgànica amb què es desplega aquest principi assenyala que "la divulgació de fets relatius a la vida privada d'una persona o família que afectin la seva reputació i bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de cartes, memòries o altres escrits personals de caràcter íntim".
En aquest sentit, les infraccions lleus poden acabar amb danys i perjudicis. En canvi, les més greus, que vulnerin greument la intimitat d'una persona o en què la revelació sigui d'imatges o gravacions sense autorització, poden acabar en processos penals. El Codi Penal contempla penes de presó d'entre un i quatre anys en els escenaris més greus.
Ja pots reservar nom d'usuari de WhatsApp
D'altra banda, WhatsApp permet des d'aquesta setmana reservar un nom d'usuari, una nova característica de privacitat que permetrà ocultar el número de telèfon a altres usuaris quan s'hi contacti per primera vegada. Es tracta d'una petició que els usuaris reclamaven des de feia anys. Ara, després que la companyia hi hagi estat treballant durant tres anys, WhatsApp incorpora aquesta nova funció que s'acabarà d'implementar completament durant els pròxims mesos.
Concretament, WhatsApp permetrà crear un usuari únic i, fins i tot, incorporarà al procés un generador d'usuari per si algú no té clar sota quin nom vol presentar-se a la xarxa social. L'aprovació del nom escollit, això sí, dependrà que aquest estigui disponible -és a dir, que ningú l'hagi triat abans-.
Amb aquesta mesura, WhatsApp introdueix una funció que permetrà als usuaris gaudir de més privacitat. Fins ara, per afegir un nou contacte a l'aplicació calia disposar del número de telèfon de la persona. A partir d'ara, això es podrà fer només amb el nom d'usuari.