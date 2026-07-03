Què sabem i què no del cinquè mort per arma de foc a Barcelona

Barcelona ha viscut de nou un episodi esfereïdor aquest dijous a la nit. Un adolescent de 15 anys ha mort després de rebre diversos trets al parc de la Pegaso, ubicat al barri de la Sagrera. Els fets han tingut lloc a les 22.45 hores d'aquesta passada nit, concretament al carrer de Portugal. Han estat diversos veïns qui han alertat els Mossos d'Esquadra que havien sentit trets al carrer i que hi havia una persona inconscient a terra. Quan els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han arribat al lloc dels fets, però, el noi ja estava greument ferit i no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Per què l'haurien matat?
Serà la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona qui s'encarregarà d'investigar els motius pels quals el menor de 15 anys ha estat assassinat. De moment, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat a través de les xarxes socials que els primers indicis apunten a una pugna entre bandes. Concretament, la DIC treballa amb la hipòtesi que el jove hauria mort a conseqüència d'una revenja entre bandes llatines, si bé la investigació continua oberta.
Què diuen els testimonis?
El tiroteig es va produir cap a les 22.45 hores d'aquest dijous, quan veïns del parc de la Pegaso van sentir trets al carrer i van veure el menor inconscient a terra. A banda, i en la línia de la hipòtesi dels Mossos, alguns testimonis han declarat que han vist un grup de joves fugint del parc just després de sentir dos trets, que podrien pertànyer a alguna de les bandes implicades en la baralla. Segons els mateixos testimonis, abans del tiroteig s'hauria produït una baralla i, a banda de l'arma de foc, els agressors també portaven un matxet a sobre.
El cinquè mort per arma de foc
Es tracta de la cinquena víctima mortal per arma de foc a la ciutat comtal en el que va de 2026. Quant al registre de tot Catalunya, a aquests cinc morts s'hi sumen dos més. Pel que fa a Barcelona, el primer va ser a l'abril, al districte de Sant Martí; el segon al maig, a la Zona Franca; i el tercer i quart al juny, el primer dels quals també a la Zona Franca i el segon al Sarrià-Sant Gervasi.