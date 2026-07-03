Maten a trets un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona

Un menor de 15 anys ha mort poc abans de la mitjanit d'aquest divendres després de rebre diversos trets al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i alguns testimonis han declarat que han vist un grup de joves sortint del parc just després de sentir dos trets.
Concretament, els fets han tingut lloc a les 22.45 hores al carrer de Portugal. Diversos veïns han alertat els Mossos que hi havia una persona inconscient a terra i que s'havien produït trets. Si bé, quan han arribat els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el noi estava greument ferit i els sanitaris només han pogut certificar finalment la defunció de la víctima.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació, tal com ha explicat el cos en un comunicat a les xarxes socials, i treballen amb la hipòtesi principal d'una revenja entre bandes llatines. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya el 2026.
Els incidents amb armes de foc es disparen el 2026
El tiroteig d'aquest divendres se suma als del carrer Balmes del juny, on va morir una persona relacionada amb el tràfic de drogues; i al de la mort violenta registrada al carrer Mineria de la Zona Franca de Barcelona, que ja va viure un succés calcat al maig. Els últims quatre mesos, hi ha hagut cinc morts i l'hemeroteca de l'ACN en registra fins a 15 enguany.
- Divendres 9 de gener: diversos ferits després d'un tiroteig entre dos cotxes a la N-340 a Vila-seca
- Dimarts 13 de gener: tres detinguts després d'un incident a Sabadell que no va causar ferits
- Diumenge 15 de març: un ferit al barri de Sant Roc, a Badalona
- Dimarts 7 d'abril: un ferit al barri de Torre Romeu, a Sabadell
- Dimarts 14 d'abril: un mort al carrer del Taulat, al districte de Sant Martí de Barcelona
- Dilluns 4 de maig: incident sense ferits al barri de la Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat
- Dimarts 12 de maig: incident sense ferits al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs
- Dissabte 16 de maig: un mort al carrer Mineria, a la Zona Franca de Barcelona
- Diumenge 17 de maig: incident sense ferits al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep de L'Hospitalet de Llobregat, amb un detingut
- Dijous 21 de maig: un ferit al barri de Can Puiggener, a Sabadell, i un incident sense ferits a Viladecans
- Dissabte 30 de maig: un ferit als blocs Florida, a l'Hospitalet de Llobregat
- Dilluns 1 de juny: una nena de 10 anys ferida al barri de Sant Roc, a Badalona
- Diumenge 7 de juny: un mort al carrer de la Mineria, a la Zona Franca
- Dimecres 10 de juny: un mort al carrer Balmes, a Sarrià-Sant Gervasi
- Divendres 3 de juliol: un mort al parc de la Pegaso, a la Sagrera
Dos anys de l'inici de la crisi de les pistoles
Fa dos anys, un incident amb un kalàixnikov a Girona va fer saltar totes les alarmes. Es va produir un tiroteig que va deixar dues persones sense vida i dues més amb ferides greus. En la baralla hi va haver trets d'una arma d'assalt que es considera armament militar prohibit per a la població civil.
Els Mossos van investigar qui hi ha darrere de l'atac, però ja tenien clar per què hi ha fusells d'aquest estil circulant per Catalunya. El motiu de fons és el comerç de droga. "La presència d'armes d'assalt està directament vinculada amb el narcotràfic", assenyalaven en aquell moment fonts del Departament d'Interior consultades per Nació. En aquell moment, el Govern encara era d'ERC.
En aquell moment, el conseller d'Interior era Joan Ignasi Elena. Va ser rellevant, quan Salvador Illa va aterrar a Palau, per Núria Parlon. El president va situar Josep Lluís Trapero, major dels Mossos, com a director de la Policia. Illa ha dit en múltiples ocasions que a Catalunya "qui la fa, la paga", i s'han posat en marxa operatius destinats a treure armes blanques del carrer i actuar contra la multireincidència. Un total de 150 persones que acumulen 1.182 antecedents van ser identificades a finals de maig en un nou dispositiu Kanpai contra l'acumulació de delictes. L'operatiu policial també va comportar quatre detinguts, tres per la llei d'estrangeria amb 102 antecedents acumulats.
Precisament, la consellera d'Interior ha subratllat que “la violència amb armes de foc no ha de tenir cabuda a Catalunya”, i ha defensat la necessitat “d’agreujar les penes per tinença il·legal d’armes”. Parlon ha lamentat que “aquests fets afecten la percepció de seguretat i entelen les bones xifres fruit de la bona feina”. “Ens comprometem amb la investigació i la coordinació policial, però també ens reafirmen en la necessitat d’agreujar les penes per tinença il·legal d’armes”, ha afegit en un missatge a X.