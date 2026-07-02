«Xamana i estafadora»: una expacient acusa la terapeuta dels Andic

La terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, és una "xamana" i una "estafadora", i es promociona dient que tracta a la família de Cristina de Borbó. Ho ha assegurat aquest dijous una expacient al Tot es mou de 3Cat, que ha detallat que va accedir als seus serveis a través d'una amiga de "la burgesia catalana", ja que la terapeuta treballa per diverses famílies de la classe alta del país.
La dona, que ha volgut mantenir l'anonimat, ha explicat que sortia de teràpia sentint-se "culpable de tot i desplomada econòmicament" i ha assenyalat cap a un entramat per extreure la màxima quantitat de diners dels pacients. Segons ella, l'entramat consistia a involucrar tot l'entorn a la teràpia i incrementar la freqüència de les sessions.
A poc a poc, s'anava introduint en la seva vida personal i, amb el pas del temps, cada vegada feia més sessions setmanals i introduïa una ajudant que ha resultat ser la germana. Tanmateix, l'expacient ha explicat que Lüderwaldt la pressionava perquè fes que la resta de membres de la família s'unissin a la teràpia i la culpabilitzava si no aconseguia convèncer-los. "Sortia plorant de les sessions", ha recordat.
La jutgessa sospita de Julia Lüderwaldt, però no la imputa
Aquest testimoni tampoc tenia constància del fet que Julia Lüderwaldt no està inscrita al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), motiu pel qual no ha pogut emparar-se en el secret professional per evitar respondre a les preguntes de la jutgessa com a testimoni aquest dimarts. I és que la magistrada de Martorell al capdavant del cas de la mort d'Isak Andic sospita que la terapeuta podria ser una tercera persona que hagi participat directament o indirectament en els fets, tal com es despèn de la interlocutòria.
Aquesta via d'investigació no ha aparegut del no-res, sinó que respon a una petició de diligències de la fiscal del cas, Teresa Yoldi, que va demanar que s'examinés “la possible influència en els fets de terceres persones, concretament de la psicòloga J. L”. En els missatges de WhatsApp que han servit per determinar la mala relació entre pare i fill, un dels principals indicis amb què treballa la justícia, ja s'apunta a la terapeuta de la família. Ella és el testimoni que va detallar les desavinences familiars, especialment en l'àmbit econòmic, les quals va constatar en les sessions on van participar tots dos.
En concret, la jutgessa sospita que la psicòloga va remar a favor de les pretensions de Jonathan Andic de rebre una "herència en vida", un dels principals mòbils per la mort del pare amb què treballa la justícia. Nieto apunta que cal continuar indagant per esclarir si realment el fill del fundador de Mango va tenir alguna implicació en la mort del seu pare o si va haver-hi alguna involucració per part d'altres persones relacionades amb l'entorn de la família Andic. És per aquest motiu, doncs, que la principal assenyalada és la terapeuta de la família.
Tot i que no li dona la condició d'investigada, la resolució cita expressament la necessitat d'indagar “si la psicòloga [J. L.] ha tingut alguna implicació en els fets”. En concret, la jutgessa veu necessari conèixer “els actes que va realitzar” el primogènit, les “trucades” que va fer en el moment dels fets i també “la premeditació de l'acció criminal amb alguna persona”, però la principal novetat de la darrera interlocutòria fa referència a possibles implicacions externes.