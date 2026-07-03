Alerta per l'estafa telefònica que et pot buidar el compte bancari «en un minut»

Les estafes telefòniques es perfeccionen cada vegada més amb la introducció de noves tècniques subtils per enganyar les víctimes. Una de les més preocupants és la suplantació del número de telèfon del banc, una pràctica coneguda com a spoofing, que permet als estafadors fer creure que la trucada prové realment de l'entitat financera.
Quan algú veu una trucada perduda, el primer impuls que té és tornar-la, gairebé sense analitzar l'emissor, per si es tracta de quelcom important. I, a més, vol esperar una resposta per esbrinar qui hi ha a l'altra banda del telèfon. Si aquesta trucada és, a més, del teu banc -o almenys això et fan creure- és molt més fàcil que caiguis en l'estafa.
Què és l'spoofing i com funciona?
La tècnica de l'spoofing aprofita la legitimitat que els dona als delinqüents contactar amb la víctima des d'un número de telèfon aparentment creïble per robar totes les seves dades bancàries i, a més, els seus diners. Primer, els estafadors truquen assegurant que han detectat moviments sospitosos al compte bancari, com per exemple un intent d'accés no autoritzat o un possible frau. L'objectiu és generar alarma i pressionar perquè la persona actuï immediatament, sense donar-li temps a comprovar la informació.
Per reforçar l'engany, expliquen que cal prendre mesures urgents per protegir els diners. En alguns casos demanen que es faci una transferència a un suposat compte segur, sol·liciten codis de verificació enviats per SMS o demanen confirmar operacions des de l'aplicació bancària. Aquests moviments serveixen perquè els estafadors puguin autoritzar moviments i robar els estalvis de la víctima en menys d'un minut.
Com detectar l'estafa i evitar-la?
La principal dificultat per detectar aquesta estafa és que el telèfon que apareix a la pantalla coincideix amb el número oficial del banc, fins i tot quan aquest ja està desat a l'agenda del mòbil. Aquesta coincidència genera una falsa sensació de confiança. Per aquest motiu, cal recordar que cap entitat financera demana mai per telèfon contrasenyes, codis d'un sol ús ni transferències de diners per evitar un suposat atac.
Per evitar caure en aquest engany, la policia recorda que els bancs mai no recullen targetes bancàries ni telèfons mòbils als domicilis dels clients, ni tampoc demanen facilitar dades personals o bancàries per telèfon. En cas de dubte, els Mossos recomanen penjar la trucada i contactar directament amb l'entitat a través dels canals oficials.