Els tres trucs d'un expert en felicitat de Harvard per gaudir de l'estiu al màxim: «És un gran aliat»

L'estiu és sinònim de bon temps i de felicitat. Tot i que la calor intensa o la presència de mosques i mosquits poden resultar molestes per a algunes persones, aquesta època de l'any s'acostuma a viure de manera positiva. Sobretot perquè els dies són llargs, hi ha més hores de llum i, en conseqüència, més oportunitats de passar temps a l'aire lliure. En aquest sentit, la ciència apunta que el sol pot convertir-se en un aliat del benestar emocional, sempre que se'n faci un ús moderat i intel·ligent.
Així ho defensa Arthur Brooks, professor de la Universitat de Harvard i especialista en felicitat, en un article publicat a The Atlantic. Basant-se en diversos estudis científics, Brooks assegura que l'exposició a la llum solar està relacionada amb una millora de l'estat d'ànim, ja que ajuda a regular els ritmes circadians i activa processos cerebrals vinculats al benestar. Per això, amb l'arribada de l'estiu, l'expert comparteix tres hàbits senzills per aprofitar els beneficis del sol sense posar en risc la salut.
Convertir la llum solar en una rutina
En primer lloc, Brooks aconsella convertir la llum solar en una rutina diària. En concret, l'expert recomana aprofitar les primeres hores del matí per exposar-se entre cinc i deu minuts al sol, abans que la radiació sigui més intensa. Fins i tot assegura que és beneficiós si el cel està ennuvolat, tot i que llavors convé allargar una mica el temps que es passa a l'exterior. Segons explica, aquest hàbit contribueix a sincronitzar el rellotge biològic, afavoreix un millor descans nocturn i ajuda a començar el dia amb més energia.
Evitar la llum a la nit
El segon truc és evitar la llum intensa durant la nit. Segons Brooks, no només la llum solar pot alterar el descans, sinó també la il·luminació artificial i, sobretot, les pantalles dels telèfons mòbils abans d'anar a dormir. Aquesta exposició redueix la producció de melatonina, l'hormona que prepara el cos per al son, i pot afectar tant la qualitat del descans com l'estat d'ànim de l'endemà. Per això, concretament, recomana reduir la intensitat de les llums de casa aproximadament dues hores abans d'anar al llit i evitar estar amb el mòbil.
Gaudir del bon temps
Finalment, el tercer consell de l'expert és aprofitar el bon temps per a connectar amb altres persones. Brooks subratlla que aprofitar aquest moment de l'any per reforçar els vincles amb la família i els amics és el factor més determinant de la felicitat. Per això, anima a gaudir de les hores de sol compartint activitats a l'aire lliure amb altres persones.
En tot cas, però, l'expert puntualitza que el sol no és una fórmula màgica per assolir la felicitat. En realitat, cal que l'exposició sigui moderada, ja que aquesta pot aportar beneficis, però un excés incrementa el risc de danys a la pell i de càncer cutani.