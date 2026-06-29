L'hàbit quotidià que pot fer que una relació sigui més feliç, segons la ciència

Segurament hauràs sentit a dir que els petits gestos quotidians són la clau perquè una relació perduri en el temps. Ara, un nou estudi apunta que hi ha un hàbit ben senzill que podria contribuir a reforçar encara més el vincle de parella. Lluny dels grans gestos romàntics o dels regals costosos, els investigadors asseguren que una pràctica tan bàsica com mirar la televisió junts sense parlar pot tenir un impacte positiu en la relació.
Aquesta és la conclusió principal d'un estudi fet per la Universitat Ben-Gurion d'Israel i publicada a la revista Personal Relationships, que va analitzar el comportament de 84 parelles. Concretament, els resultats indiquen que aquelles que comparteixen sovint l'estona de veure una sèrie o una pel·lícula junts se senten més unides i valoren la seva relació com a més sòlida que les que gairebé no ho fan mai. En aquest sentit, es considera que compartir aquesta experiència reforça la sensació de connexió i afavoreix la complicitat.
Ara bé, els investigadors també van detectar un matís important. Mentre que comentar el contingut que s'ha vist un cop la sèrie o la pel·lícula acaba ajuda a enfortir la connexió entre els dos membres de la parella, mantenir una conversa mentre s'està mirant la televisió pot fer desaparèixer aquest efecte positiu. Per això, perquè la pràctica sigui realment beneficiosa, cal que no es parli mentre es mira el televisor.
Segons les dades de la investigació, aproximadament un terç de les parelles analitzades afirma que acostuma a passar una estona mirant la televisió juntes amb freqüència. Els autors conclouen que compartir aquesta experiència crea una realitat comuna que afavoreix la proximitat emocional, ja sigui a través de les rialles, l'emoció compartida o el contacte físic que es produeix de manera espontània mentre es gaudeix d'un mateix contingut.