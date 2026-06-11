Quina és la millor forma d'estimar? No hi ha una sola resposta correcte per aquesta pregunta i tots els models relacionals són vàlids. Alguns models desafien els paràmetres tradicionals sobre els quals s'han construït les relacions. I si, realment, estimar-se no té correlació amb viure sota el mateix sostre, sinó fer-ho des de la distància i escollir quan veure's en cada moment?
Una investigació recent apunta que la modalitat Living Apart Together -parelles que mantenen la seva relació des de domicilis separats- ofereix als adults majors un benestar mental tan sòlid com el que reporten els qui conviuen o estan casats, desplaçant el mite que l'amor, per a ser ple, exigeix la convivència diària. La recerca feta a més de 15.000 persones, encapçalada per Yang Hu (Universitat de Lancaster) i Rory Coulter (University College London), i publicada en The Journals of Gerontology, revela que els adults majors del Regne Unit que mantenen relacions afectives estables, però viuen en domicilis separats, tenen millor salut mental que els que viuen solters.
En aquest sentit, la xifra també és més positiva en comparació a les parelles que tenen una relació estable i conviuen sota el mateix sostre: “Evitar processos complexos de separació, com la divisió de béns o els tràmits de divorci, sorgeix com un dels motius de pes que porten a triar el model LAT [és a dir, viure en cases separades] com a format estable”.
La rutina per millorar la longevitat
Mantenir-se físicament actiu és una de les claus principals per envellir millor, de fet els experts remarquen la importància de conservar la força, l’equilibri i la mobilitat a mesura que passen els anys. Un dels exemples que més cridaners és el de l'Ilse, una dona austríaca de 98 anys que continua fent exercici quatre dies a la setmana, passeja el gos cada dia i assisteix regularment a classes de ioga.
La seva rutina s’ha fet viral després que la seva entrenadora personal, Lauren Ohayon, expliqués a Men’s Health els exercicis que practica habitualment per mantenir la independència física malgrat haver superat una operació de menisc i una fractura de maluc. Segons Ohayon, “mai és massa tard per començar una rutina d’exercici”. La fisioterapeuta Sarah Campus, fisioterapeuta, també defensa que mantenir-se actiu després d’una operació és fonamental per recuperar funcionalitat i qualitat de vida. “Aquests exercicis milloren la força, la coordinació i la confiança, alhora que entrenen moviments essencials per a una vida diària més segura i independent”, assegura.