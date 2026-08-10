N’hi ha prou amb escombrar? Això és el que diuen els experts sobre la neteja de la llar

Escombrar és una de les tasques de neteja més habituals a qualsevol llar, però és realment suficient per mantenir la casa lliure de pols i brutícia. La resposta és no sempre. Tot i que l’escombra és pràctica per recollir engrunes, restes de menjar i brutícia visible, no aconsegueix eliminar completament les partícules més petites que poden quedar al terra i en altres superfícies.
Per això, els experts en neteja i qualitat de l’aire interior recomanen combinar diferents mètodes i no dependre únicament de l’escombrat. Passar l’aspiradora amb freqüència i netejar la pols dels mobles i les superfícies amb un drap de microfibra o lleugerament humit ajuda a evitar que les partícules es tornin a dispersar per l’ambient.
Per què escombrar no sempre és suficient?
En passar l’escombra, una part de la brutícia es pot desplaçar en lloc d’eliminar-se completament. La pols més fina pot quedar a les juntes del terra, a les cantonades o sota els mobles, mentre que altres residus poden acabar dipositant-se de nou sobre les superfícies.
Això pot ser especialment rellevant en llars on viuen nens, mascotes o diverses persones, ja que el moviment diari genera una major acumulació de pols, pèls i petites partícules.
L’escombra continua sent útil per a una neteja ràpida, però combinar-la amb l’aspiració permet arribar a zones i recollir brutícia que pot resultar més difícil d’eliminar només escombrant.
Quan convé passar l’aspiradora?
No existeix una freqüència d’aspiració que serveixi per a totes les llars. Dependrà del nombre de persones que visquin a casa, del tipus de terra, de la presència de mascotes i de l’ús que es faci de cada estança.
Les zones de més trànsit poden necessitar una neteja més freqüent, mentre que altres espais es poden netejar amb menys regularitat. També convé parar atenció als llocs on la pols acostuma a passar desapercebuda, com ara sota els llits i els sofàs, les catifes, els sòcols o les cantonades.
Si notes que hi ha molta pols a casa, revisar la freqüència i la manera de netejar pot ser un bon punt de partida.
L’aspiradora, una aliada per a una neteja més completa
A diferència de l’escombra, l’aspiració permet recollir directament la pols, els pèls i les petites restes de brutícia, evitant haver-los de desplaçar per la superfície.
A més, una aspiradora sense cable pot facilitar especialment les tasques del dia a dia. Com que no depèn d’un endoll, permet moure’s amb més llibertat per les diferents estances i fer neteges ràpides quan sigui necessari.
En aquest àmbit, Rowenta compta amb diferents solucions d’aspiració pensades per facilitar la neteja diària de la llar, adaptant-se a diferents superfícies i necessitats.
Escombrar i aspirar: una combinació més eficaç
La clau no és substituir completament l’escombra per l’aspiradora, sinó utilitzar cada eina quan sigui més pràctica. Escombrar pot ser suficient per retirar ràpidament determinats residus, mentre que aspirar permet complementar aquesta neteja i eliminar pols, pèls i partícules més petites.
A això s’hi pot afegir una neteja periòdica de mobles, prestatgeries i altres superfícies amb un drap de microfibra o humit, parant especial atenció a les zones que sovint s’obliden.
En definitiva, escombrar és útil, però no sempre suficient. Combinar l’escombrat amb una aspiració freqüent permet mantenir la pols i la brutícia sota control i aconseguir una neteja més completa de la llar sense necessitat de dedicar gaire més temps a les tasques domèstiques.