Compte si prens aquests medicaments: «La calor pot descompensar-los», segons una psicòloga

Catalunya i el món s'estan acostumant a viure estius més llargs de l'habitual, amb dues, tres i fins a quatre onades de calor quan encara queda gairebé tot el mes d'agost al davant. Descansem pitjor i, fins i tot, podem arribar a notar-nos més irascibles. En aquest sentit, la psicòloga Sílvia Catalán ha fet una advertència al programa Tot es mou de 3Cat a un grup determinat de persones: "Ningú sol advertir els pacients, que poden tenir descompensacions".
Catalán fa referència als medicaments psiquiàtrics, és a dir, els psicofàrmacs que es fan servir de forma més habitual per combatre trastorns com la depressió o l'ansietat. La psicòloga explica que aquests fàrmacs "poden afectar el sistema de regulació interna de la calor", de manera que, durant els episodis de temperatures extremes, "poden tenir descompensacions". Aquesta norma no s'aplicaria, per contra, a les benzodiazepines, com ara el diazepam, lorazepam i alprazolam.
La psicòloga lamenta que, en general, "ningú ha advertit aquestes persones que, amb onades de calor, el seu sistema regula pitjor": "Poca gent ho sap perquè no es diu". En aquest sentit, afegeix que, de fet, hi ha evidència científica que constata que els serveis de psiquiatria dels centres hospitalaris reben moltíssimes visites d'urgències durant l'estiu i, especialment, les onades de calor.
"Descansem pitjor"
D'altra banda, Catalán afegeix que, més enllà de les persones que prenen psicofàrmacs, la població en general pateix les conseqüències de la calor durant els mesos d'estiu, i que això es nota sobretot a l'hora de dormir. "Aquesta mala llet que ens provoca la calor té a veure amb el descans", explica.
Segons la psicòloga, la calor "fa que descansem pitjor perquè el nostre cervell està en estat d'alerta molta més estona". Això fa que estiguem en una "lluita interna" que ens fa tenir una "sensació d'esgotament" constant. "I això és el que ens produeix aquesta mala llet, irascibilitat i irritabilitat".
Consells d'expert
Jesús Fernández, professor d'infermeria de l'UNIE, donava una sèrie de consells per afavorir un bon descans en una entrevista a EFE Salud, sobretot quan les altes temperatures ho posen difícil. D'una banda, suggereix reduir els estímuls que mantenen el cervell en estat d'alerta, com ara les pantalles. També pot ser útil ventilar l'habitació quan la temperatura exterior sigui més baixa, portar roba lleugera i transpirable o fer servir llençols de teixits naturals. Una altra opció és dutxar-se amb aigua tèbia abans d'anar a dormir. I, si es fa migdiada, Fernández recomana que sigui curta i a primera hora de la tarda.