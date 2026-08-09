La intel·ligència artificial identifica un possible nou fàrmac contra l’artrosi

Investigadors de la Universitat de Utah, als Estats Units, han identificat un possible nou fàrmac contra l’artrosi després de combinar estudis genètics amb eines d’intel·ligència artificial (IA). El compost, denominat M04, ha mostrat resultats prometedors en cèl·lules de cartílag humà, tot i que encara es troba en una fase molt inicial i no s’ha provat ni en animals ni en persones.
L’estudi, publicat a la revista ACS Omega, parteix de treballs genètics previs que van identificar el gen WNK2 com un dels responsables d’algunes formes hereditàries d’artrosi. Els investigadors van observar que una activitat excessiva d’aquest gen en les cèl·lules de les articulacions desencadena processos relacionats amb la inflamació i la progressió de la malaltia.
A partir d’aquest descobriment, l’equip va utilitzar una eina d’IA per predir l’estructura de la proteïna WNK2 i analitzar prop de mig milió de compostos químics amb l’objectiu de trobar-ne alguns capaços de bloquejar-ne l’activitat. El procés va permetre reduir els candidats a poc més de 50 i, posteriorment, els investigadors en van seleccionar sis per estudiar-los en un model cel·lular.
Un compost que actua sobre la inflamació
El M04 va ser el que va obtenir els resultats més prometedors i els investigadors el van provar en cèl·lules de cartílag humà sotmeses a condicions que desencadenen processos inflamatoris similars als de l’artrosi. Segons l’estudi, el compost va inhibir nombrosos gens associats a l’artrosi i, alhora, va augmentar l’expressió d’altres gens relacionats amb la salut de les cèl·lules del cartílag.
«No només va inhibir aquests factors inflamatoris, sinó que també va augmentar l’expressió de gens que promouen la salut d’aquestes cèl·lules», ha explicat Michael Jurynec, autor principal de la investigació. Els resultats obren la porta a utilitzar el M04, o versions modificades del compost, com a punt de partida per desenvolupar tractaments dirigits a frenar la progressió de l’artrosi, més enllà de limitar-se a controlar-ne els símptomes.
Actualment, les opcions terapèutiques per a l’artrosi se centren principalment en alleujar el dolor i millorar la mobilitat. L’objectiu dels investigadors és trobar tractaments que permetin retardar l’evolució de la malaltia i allargar els anys de vida sense dolor.
Encara no és un fàrmac
Els investigadors, però, insisteixen que el descobriment encara està molt lluny de convertir-se en un tractament disponible. El M04 no s’ha provat encara en animals ni en persones, de manera que es desconeixen tant la seva seguretat com els possibles efectes secundaris.
L’equip, però, ja treballa en versions millorades del compost amb el Centre d’Aceleració Terapèutica de la Universitat de Utah i preveu fer estudis preclínics abans de plantejar eventuals assajos clínics. «Aquest és realment el començament de l’estudi. Encara no tenim un medicament que curi l’artrosi, però és molt prometedor», ha conclòs Jurynec.