El mètode definitiu per gaudir d'una longevitat més saludable, segons els experts

Depèn de nosaltres arribar a la vellesa amb una bona qualitat de vida, autonomia, benestar físic i mental? Certament, hi ha un percentatge biològic i aliè incontrolable, però, tal com assegura la principal conclusió del congrés The Circle of Longevity MD, celebrat a Madrid, diversos especialistes en medicina esportiva, medicina interna i nutrició assenyalen un seguit d'hàbits que poden ajudar a alentir el deteriorament associat a l’edat i millorar la longevitat saludable.
Els metges coincideixen que el secret no passa per fórmules màgiques ni per tractaments revolucionaris, sinó per mantenir de manera constant una sèrie d’hàbits quotidians relacionats amb l’activitat física, el descans, l’alimentació i la salut mental. Aquest és el cas de la regla “5-4-3-2-1-0”, proposada pel cirurgià digestiu Álvaro Campillo. Aquesta fórmula resumeix en sis punts alguns dels principals pilars per envellir millor: cinc dies d’exercici físic a la setmana, quatre cicles de son reparador cada nit, no més de tres àpats al dia, sopar dues hores abans d’anar a dormir, no passar més d’una hora seguida assegut i zero dies sense somriure.
Un dels aspectes que més han remarcat els especialistes és la importància de l’activitat física, especialment a partir de certa edat. El metge en medicina esportiva Ángel Durántez ha advertit que el sedentarisme accelera el deteriorament físic i cognitiu, a banda de recordar que entrenar "no només serveix per moure el cos", sinó que també té efectes sobre el cervell, el cor o els pulmons: “No deixem de moure’ns perquè envellim; envellim perquè deixem de moure’ns”.
"La clau és dormir bé"
El descans també és un dels grans factors relacionats amb l’envelliment saludable, tal com recorda l’expert Vicente Mera, que defineix el son com “el carregador innegociable de la longevitat”. Segons els especialistes, el son profund ajuda a reparar físicament el cos, mentre que la fase REM contribueix a “reiniciar” el cervell en l’àmbit mental i emocional, a banda que és quan el cervell activa el sistema encarregat d’eliminar residus tòxics, motiu pel qual la falta de descans sostinguda pot afavorir el deteriorament cognitiu.
Una dieta rica i variada
Pel que fa a la nutrició, els experts defensen que és essencial seguir una dieta rica en fruites, verdures, fruits secs i aliments amb antioxidants naturals, amb aliments com les magranes, les nous o els fruits vermells, relacionats amb la regeneració cel·lular. A banda, els especialistes també adverteixen que l’estrès sostingut i els nivells elevats de cortisol poden afectar el descans, les hormones, l’energia i fins i tot l’aspecte de la pell.
La importància de somriure
Finalment, els metges remarquen que la longevitat saludable no depèn només del cos, sinó també de la salut emocional. Gestionar les emocions, mantenir vincles socials i conservar una actitud positiva són factors que també influeixen directament en la qualitat de vida amb el pas dels anys.