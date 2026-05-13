Un metge desmenteix el mite sobre aquest famós refresc: «Pot generar fam, ansietat i desajustaments interns»

Triar entre beure un refresc amb sucre i altre sense és una elecció que depèn, en moltes ocasions i per a moltes persones, de la importància que se'ls dona a les calories que s'ingereixen o, almenys, això és el que se sol pensar.
És habitual sentir que la Coca-Cola Zero és millor que la normal perquè no té sucre, no té calories i no engreixa, però la realitat és molt més complexa que això i, de fet, és tot el contrari. Així ho explica el doctor David Céspedes, expert en enviliment, al seu vídeo d'Instagram sobre els efectes que té aquest refresc en el cos.
La Coca-Cola Zero no és millor que la normal
"El problema no són les calories, sinó el que passa dins del teu cos quan la beus", adverteix Céspedes al seu perfil d'Instagram. La realitat és que, aquest famós refresc, en la seva versió "Zero Zero" altera el metabolisme, la microbiota i pot generar risc d'inflamació.
El primer tret negatiu que destaca el doctor Céspedes per beure Coca-Cola Zero és que "altera l'equilibri natural del teu cos", per tant, l'organisme ha d'absorbir minerals del cos com el calci i, si es manté en el temps, això "pot afectar la teva salut òssia", alerta l'especialista.
També destaca que els edulcorants que té aquest refresc no tenen calories, "però sí que tenen efectes en la microbiota i en la regulació de la fam", explica, motiu pel qual beure Coca-Cola Zero no sadolla.
El tercer tret negatiu és el sabor: "és dolça, però no aporta energia i això confon al cervell", explica el metge. "El resultat és més fam, ansietat i desajustos interns", sentència Céspedes, qui adverteix que un consum diari i molt freqüent d'aquest tipus de vegada pot generar tots aquests problemes en el cos. "El gran error és pensar que una cosa és bona només perquè no engreixa", diu el doctor sobre la creença estesa sobre la Coca-Cola Zero.