Per què et molesta sentir algú mastegar? Pot indicar una patologia mental

Si et molesten sorolls tan comuns com mastegar, empassar saliva, respirar fort, fer clic amb un bolígraf o teclejar; o si coneixes a algú a qui li molesta fins al punt de provocar-li irritació, ansietat, ràbia o una necessitat imperiosa d'allunyar-se de la font del so, has de saber que no estàs boig, sinó que tens misofonia.
Aquest és un trastorn en què determinats sons quotidians desencadenen una reacció emocional intensa i desproporcionada. "El tic-tac d'un rellotge, el clic d'un bolígraf o que algú respiri fort", són alguns dels sons que poden desencadenar aquesta molèstia que és considerada un "trastorn", segons explica el farmacèutic Guillermo Martín.
Per què passa això?
Aquestes reaccions no es deuen al volum del soroll, sinó a la manera com el cervell processa determinats estímuls auditius. Tot i que durant anys ha estat poc coneguda, cada vegada hi ha més investigacions, però, de moment, "no té cura", explica l'especialista.
La misofonia afecta aproximadament el 5-10% de la població, no té tractament farmacològic específic encara que sol controlar-se amb teràpia psicològica cognitiu-conductual. Els especialistes assenyalen que sovint apareix durant la infància o l'adolescència i que encara cal més recerca per entendre'n les causes exactes i establir criteris diagnòstics consensuats.
En els casos més greus, aquesta hipersensibilitat als sons pot afectar les relacions personals, la convivència familiar, l'entorn laboral o el rendiment acadèmic. Però Martín avisa que són casos molt concrets i que la majoria de gent pot conviure amb aquest trastorn.