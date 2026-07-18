Aquest és l'error més habitual amb l'aire condicionat: «Pot irritar les vies respiratòries»

L'estiu i la calor porten aparellat l'aire condicionat. Ara bé, tot i tractar-se d'un company excepcional quan les temperatures s'enfilen, un ambient massa refrigerat pot provocar problemes. En una conversa amb La Vanguardia, Mariana Muñoz, pneumòloga i coordinadora de la Unitat d'Asma Greu de l'Hospital Universitari de Bellvitge, ha explicat com utilitzar correctament l'aire condicionat per evitar problemes respiratoris i ha desmuntat alguns dels mites més estesos.
Així, pel que fa als efectes de l'aparell sobre les vies respiratòries, Muñoz ha remarcat que el principal problema apareix "quan l'aire és massa fred i sec perquè aquesta combinació pot irritar tant les vies respiratòries superiors (nas o coll), com les inferiors (bronquis)". En persones sanes sol provocar molèsties, però "en pacients amb asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o altres malalties respiratòries, la irritació pot desencadenar un empitjorament o fins i tot una crisi".
Amb relació als refredats, la metgessa ha subratllat que "són causats per virus i no per l'aire condicionat". No obstant això, els canvis bruscos de temperatura "poden irritar la mucosa respiratòria i fer-la més vulnerable", de manera que els virus poden penetrar-hi "amb més facilitat en les vies respiratòries i desencadenar una infecció".
Quant a la idea generalitzada que dormir amb aire condicionat és perjudicial, la pneumòloga ha aclarit que "tot depèn de la temperatura a què estigui programat i de com s'utilitzi", però ha recalcat que "allò important és evitar temperatures excessivament baixes" i ha afegit que la temperatura ideal per dormir està "entre 24 i 26 graus". D'aquesta manera, la humitat ambiental se situa "aproximadament entre el 30% i el 50%" i l'aire no es torna excessivament sec. En una línia semblant, l'experta ha afirmat que "un ventilador de sostre o col·locat de forma indirecta pot ser suficient per mantenir una sensació de confort" durant la nit.
Errors freqüents
Per a Mariana Muñoz, l'error més habitual és programar l'aire condicionat "a temperatures excessivament baixes". Tampoc no és aconsellable "estar durant hores en un espai molt fred i sortir immediatament a l'exterior, on la temperatura pot superar els 35 o 40 graus", ja que el contrast tèrmic es pot traduir en un "estrès important per a l'organisme i afavorir la irritació de les vies respiratòries", ha assegurat la pneumòloga. En aquest sentit, és convenient "apagar l'aire condicionat uns minuts abans de sortir de casa perquè l'ambient s'aproximi progressivament a la temperatura de fora".
Sobre el manteniment de l'aparell, Muñoz ha assenyalat que, tal com passa amb qualsevol sistema que acumula humitat, "un manteniment deficient pot afavorir la proliferació de microorganismes o d'al·lergògens, com ara els fongs". Per això és important "netejar periòdicament els filtres seguint les recomanacions del fabricant", ja que s'hi redueix "l'acumulació de pols, floridura i altres elements que poden empitjorar malalties respiratòries o provocar símptomes en persones sensibles".