L'error que gairebé tothom comet amb l'aire condicionat quan marxa de casa

L'onada de calor que travessa el país aquests dies està deixant temperatures rècord, nits molt caloroses i matins insuportables. Molta gent opta per alternatives per poder sobreviure a la calor a dins de casa. Sigui una dutxa d'aigua freda o ventiladors, res és més efectiu contra la suor que l'aire condicionat. Tot i això, amb aquest aparell electrònic sempre sorgeixen molts dubtes respecte a l'estalvi i la despesa que implica en la factura de la llum.
Quan les temperatures es disparen, és habitual preguntar-se què compensa més: apagar l'aire condicionat abans de sortir o deixar-lo funcionant perquè la casa no s'escalfi massa. Tot i que moltes persones pensen que mantenir-lo encès evita un consum més elevat en tornar, la realitat és que, en la majoria dels casos, aquesta opció acaba sent menys eficient.
Això és el que més et convé
Els especialistes d'Endesa expliquen al web que, si passes diverses hores fora de casa, el més recomanable és apagar l'aparell o, en cas que tinguis temporitzador, programar-lo perquè es posi en marxa una estona abans que tornis a casa. D'aquesta manera tindràs la casa fresca quan arribis sense mantenir el sistema treballant innecessàriament durant hores.
Quan l'habitatge és buit, l'equip continua consumint electricitat per mantenir la temperatura programada. Això implica una despesa energètica constant i també un desgast més gran dels components, especialment del compressor, que és una de les peces més costoses de substituir.
En quins casos és útil deixar-lo encès?
Segons expliquen els experts d'Endesa al web, hi ha algunes situacions en què mantenir l'aire condicionat funcionant pot ser una bona opció. Per exemple, durant episodis de calor extrema, quan la temperatura exterior supera els 40 graus, en habitatges que necessiten moltes hores per refredar-se o quan hi viuen persones vulnerables, com ara nadons o gent gran.
En aquests casos, no és necessari mantenir una temperatura molt baixa. Els experts recomanen configurar l'aparell entre 27 i 28 graus i activar el mode Eco o el funcionament automàtic. D'aquesta manera s'eviten els pics de calor dins de l'habitatge i es redueix considerablement el consum d'energia.