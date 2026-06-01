Descobreixen com detectar l'Alzheimer abans que apareguin els símptomes

Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una nova tècnica de neuroimatge que podria millorar significativament la detecció precoç de l'Alzheimer. Segons un estudi publicat a la revista científica The Lancet, el nou mètode és capaç d'identificar fins al doble de casos en fases inicials en comparació amb una de les proves que s'utilitzen actualment en la pràctica clínica als Estats Units i Europa.
La investigació se centra en la detecció de la proteïna tau, considerada pels experts un dels principals indicadors biològics de la malaltia. Els acumulaments anormals d'aquesta proteïna al cervell estan estretament relacionats amb el deteriorament cognitiu i els problemes de memòria característics de l'Alzheimer.
El doctor Tharick Pascoal, autor principal de l'estudi, destaca que detectar la tau abans i amb més precisió permetria identificar quines persones es troben realment en les primeres fases de la malaltia. Això podria facilitar tant l'accés a tractaments com la selecció de participants per a futurs assajos clínics.
Més de 700 participants
Per comprovar l'eficàcia de la nova tècnica, els investigadors van coordinar un estudi multicèntric amb 775 participants, dels quals 682 van completar totes les proves. Els voluntaris es van sotmetre a dues exploracions PET diferents per detectar la proteïna tau.
La primera utilitzava el marcador Flortaucipir, aprovat actualment per les autoritats sanitàries nord-americanes i la segona es feia amb MK6240, un marcador més recent que encara no està autoritzat per a l'ús clínic habitual, però que ja s'utilitza en diversos projectes de recerca. Els participants també van passar proves cognitives i exploracions complementàries per detectar plaques d'amiloide, una altra de les alteracions cerebrals associades a l'Alzheimer.
El nou marcador detecta més casos
Els resultats mostren que MK6240 és molt més sensible a l'hora d'identificar la presència de la proteïna tau i entre les persones amb plaques d'amiloide però sense deteriorament cognitiu, el nou marcador va detectar més del doble de casos positius que Flortaucipir: un 15% davant del 6%. La diferència també es va observar en participants que ja presentaven algun grau de deteriorament cognitiu, en aquest grup, MK6240 va identificar una afectació més elevada de la proteïna tau, fet que podria permetre anticipar amb més precisió l'evolució de la malaltia. Segons els investigadors, això equival a detectar desenes de casos addicionals per cada cent persones examinades, una dada especialment rellevant en una patologia en què el diagnòstic precoç és clau.
Avançar-se a la malaltia
Els científics recorden que moltes persones poden presentar plaques d'amiloide sense arribar a desenvolupar demència, en canvi, la presència simultània d'acumulacions de tau sembla estar molt més relacionada amb l'aparició dels símptomes i el deteriorament progressiu. Per aquest motiu, la detecció primerenca d'aquesta proteïna podria ajudar els metges a decidir quins pacients es beneficiarien més dels tractaments actuals i futurs i també permetria evitar proves costoses o procediments innecessaris en persones amb un risc baix de desenvolupar la malaltia.