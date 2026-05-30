Aquestes són les professions en què els treballadors tenen un menor deteriorament cognitiu, segons la ciència

La feina que fem al llarg de la vida té un impacte directe en la salut del cervell. Així ho apunta un estudi publicat a la revista Neurology, que conclou que les professions amb una major estimulació cognitiva estan relacionades amb un menor risc de deteriorament cognitiu lleu després dels 70 anys.
La investigació, liderada per la doctora Trine Holt Edwin de l’Hospital Universitari d'Oslo, va analitzar la trajectòria laboral de prop de 7.000 persones i va estudiar fins a 305 ocupacions diferents per determinar quin efecte tenia l’activitat professional sobre la memòria i les funcions cognitives. Els investigadors van observar que les feines que exigeixen analitzar informació, resoldre problemes, interpretar dades o mantenir relacions personals complexes són les que s’associen a una millor salut cognitiva a llarg termini.
Entre les professions que encaixen en aquesta descripció hi ha:
- Programadors informàtics
- Investigadors
- Docents i professors
- Professionals de les relacions públiques
- Periodistes
- Formadors i capacitadors
- Analistes de dades
Segons els autors, aquest tipus d’ocupacions obliguen el cervell a mantenir-se actiu durant les jornades laborals i podrien contribuir a reforçar l’anomenada "reserva cognitiva", un factor que ajuda a retardar l’aparició de problemes de memòria.
Les feines manuals rutinàries, les perjudicades
L’estudi classifica les professions en quatre grans grups segons el tipus de tasques predominants. D’una banda, hi ha les tasques manuals rutinàries, com les de treballadors de fàbrica o operaris de línies de muntatge, caracteritzades per moviments repetitius. I també es van analitzar les tasques cognitives rutinàries, pròpies de professions com comptables o arxivers, que requereixen precisió i exactitud però amb processos més estandarditzats. Els resultats determinen que les categories que més afavoreixen el cervell són les de tasques analítiques no rutinàries i les interpersonals no rutinàries, que impliquen creativitat, capacitat d’adaptació, resolució de problemes i contacte constant amb altres persones.
Mantenir el cervell actiu durant dècades
Segons la doctora Edwin, els resultats mostren que l’estimulació cognitiva rebuda durant diferents etapes de la vida laboral està relacionada amb una menor probabilitat de patir deteriorament cognitiu lleu durant la vellesa. Els investigadors remarquen, però, que la feina és només un dels factors que influeixen en la salut cerebral.
L’activitat física, les relacions socials, el nivell educatiu o els hàbits de vida també tenen un paper important en la preservació de la memòria. Tot i això, l’estudi reforça una idea cada vegada més present en el marc científic, mantenir el cervell actiu amb reptes intel·lectuals constants al llarg de la vida pot ajudar a conservar les capacitats cognitives durant més temps.