El millor aliment per a tenir un cervell més jove (i que segurament tens a la nevera)

Mantenir la ment àgil i jove amb el pas dels anys és una de les grans preocupacions de la majoria de les persones. Sovint es recorre a complements vitamínics o superaliments exòtics, sense saber que el veritable secret podria estar amagat en un calaix de la nostra nevera. Segons el farmacèutic Sento Segarra, la clau no requereix grans inversions: "El secret per a tenir un cervell més jove està a la teva nevera".
Segarra assegura que els "autèntics salvadors" de la ment són les verdures de fulla verda. "Espinacs, col, bledes... tot just les que sovint apartem del plat", apunta el farmacèutic. Aquests ingredients tan quotidians es converteixen, així, en el millor recurs per protegir el cervell.
El motiu del seu poder rau en la seva composició nutricional, altament beneficiosa per a les neurones. Segons l'expert, aquestes hortalisses "estan plenes d'antioxidants que protegeixen les neurones i que lluiten contra l'envelliment del cervell". Concretament, aporten vitamina K, que és "important per a la memòria", i àcid fòlic. D'altra banda, l'expert destaca que les verdures de fulla verda "milloren el flux de sang al cervell". "Més oxigen, més nutrients", assegura Segarra.
També la ciència avala el consum d'aquests aliments com una eina de prevenció davant de malalties neurodegeneratives greus. En aquest sentit, Segarra recorda que un estudi recent va demostrar que consumir aquestes hortalisses també s'associa a un risc més baix d'acumular les proteïnes vinculades a l'Alzheimer. "Afegeix més verd a la teva vida i al cervell", conclou l'expert.
L'edat a la qual el cervell comença a envellir
En realitat, a partir de quina edat el cervell comença a envellir? Passada la cinquantena -o alguns fins i tot abans- comencen a aparèixer les preocupacions pel deteriorament del cervell, sobretot quan es noten problemes per recordar o menys agilitat mental. Lluny de les sensacions de cadascú, un estudi ha fixat una edat determinada en què comença a envellir el cervell.
L'informe, publicat a la revista Nature Aging i a càrrec d'investigadors xinesos, marca l'inici de l'envelliment del cervell a 57 anys. Posteriorment, hi ha dos punts claus on el cervell també es deteriora notablement. Els 70 i els 78 anys. En aquestes edats es poden fer associacions fàcilment amb trastorns neurodegeneratius, com l'Alzheimer.