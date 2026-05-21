El significat d'evitar mirar als ulls durant una conversa, segons els psicòlegs

En una conversa no només entra en joc el llenguatge verbal, sinó que també cal tenir en compte el llenguatge corporal. La gesticulació, la posició de les mans, la gestió de la mirada... Tots aquests són aspectes que cal tenir en compte durant una conversa, perquè poden significar moltes coses. Per exemple, mirar molt fixament als ulls mentre es parla pot voler dir moltes coses, però deixar-ho de fer també, i això no necessàriament implica una predisposició negativa en la conversa.
Els experts en psicologia cognitiva apunten que esquivar la mirada durant una conversa respon a un mecanisme de supervivència. En concret, relaten que aguantar fixament la mirada consumeix molta energia, perquè obliga el cervell a descodificar constantment cada petit gest que es produeix en la interacció. Per això, en desviar el focus visual és més senzill articular discursos complexos.
En aquest sentit, els especialistes remarquen que el contacte visual activa instantàniament l'amígdala cerebral, que és la zona encarregada de detectar i avaluar les possibles amenaces. Per això, les persones més tímides, quan aguanten la mirada en una conversa, poden sentir més pressió o sentir-se jutjades, ja que produeixen més cortisol -coneguda popularment com l'hormona de l'estrès. Com a mecanisme de defensa, doncs, la resposta és desviar la mirada.
Què significa caminar amb les mans a l'esquena?
El llenguatge corporal és una part crucial de la comunicació no verbal, ja que a través de moviments i postures podem transmetre missatges sense parlar. Un dels gestos més interessants que es poden observar és el de caminar amb les mans enrere. Aquest moviment, sovint associat a la reflexió o a una posició d’autoritat, ens pot oferir pistes sobre el pensament o l'estat emocional d'una persona. Però què vol dir realment caminar d'aquesta manera? I com es pot interpretar segons el context?
Una de les primeres associacions que es fa amb caminar amb les mans enrere és la de seguretat i autoritat. Quan algú camina d’aquesta manera, exposa àrees vulnerables del cos com el pit i l’abdomen, fet que pot indicar que no percep cap amenaça. Aquest gest, per tant, sovint es relaciona amb la confiança en un mateix. De fet, figures d'autoritat com professors, caps o militars acostumen a caminar amb les mans a l'esquena per projectar una imatge de control i domini.