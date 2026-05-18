Els beneficis de fer servir un calendari en paper, segons els psicòlegs: «Millora la memòria»

El telèfon mòbil s'ha convertit en una eina indispensable per al dia a dia dels catalans. Tenir el calendari al telèfon i poder-te programar aviso ha facilitat la vida a molta gent. Ara bé, diversos experts en psicologia mantenen que fer servir un calendari en paper té molts beneficis per a la memòria.
Un dels punts més destacats pels psicòlegs és que escriure a mà millora la retenció d'informació. El cervell processa el contingut de manera més activa que quan només s'interactua amb una pantalla. D'altra banda, per a molts, el calendari de paper és una manera de desconnectar-se de les notificacions constants. Mentre el telèfon barreja missatges, xarxes socials i mails, el calendari físic permet enfocar-se només en la tasca que s'està organitzant. D'aquesta manera, doncs, s'aconsegueix una major claredat mental i concentració.
A més, la psicologia també destaca que fer servir un calendari físic, en paper, aporta una experiència més conscient. En aquest sentit, millorar la memòria no implica anotar-se tots els esdeveniments i omplir totes les caselles, sinó que el simple fet d'anotar-se els compromisos més importants ja aporta els primers beneficis. Els experts també recomanen situar-lo en un espai visible, com ara l'escriptori del despatx o la cuina.
Un dels beneficis menys coneguts del calendari de paper té a veure amb la sensació de recompensa que genera completar una tasca i marcar-la com feta. Segons expliquen especialistes en comportament, aquest petit gest activa circuits cerebrals associats a la satisfacció i reforça la motivació per a sostenir hàbits saludables d'organització. A diferència d'una notificació digital que desapareix amb un clic, veure físicament una tasca ratllada produeix una percepció concreta de seguir avançant, fet que repercuteix positivament en el nostre cervell.
Els beneficis de l'escriptura a mà
Els experts expliquen que el paper afavoreix una escolta més atenta, facilita ordenar les idees i ajuda a assimilar millor el contingut d’una conversa mentre es produeix. La principal diferència respecte a l’ús del teclat és el ritme. Escriure amb bolígraf obliga a sintetitzar, seleccionar i estructurar la informació, ja que resulta impossible reproduir literalment tot el que es diu.
Aquest procés implica un exercici constant d’anàlisi crítica. El cervell filtra informació en temps real i discrimina què és essencial, una habilitat que pot resultar especialment útil per entendre decisions, detectar tasques pendents o retenir acords importants. Pel que fa a la memòria, diversos treballs indiquen que l’escriptura manual activa zones cerebrals estretament vinculades amb l’aprenentatge. Un estudi publicat a Frontiers in Psychology, elaborat per Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel i Audrey van der Meer, va mostrar patrons neuronals associats a l’aprenentatge quan l’activitat era manual després d'analitzar l’activitat cerebral de xiquets de dotze anys i adults joves mentre escrivien a mà i teclejaven.