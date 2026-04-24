Alimentar-se correctament és positiu per a la salut. Aquesta és una màxima en què coincideixen tots els experts, que remarquen la importància de seguir una bona dieta per tenir una bona salut cardiovascular, però també un bon desenvolupament cognitiu. És precisament aquí on el doctor David Céspedes, expert en longevitat, posa el focus. A través d'una publicació a les xarxes socials, on fa vídeos de divulgació científica, remarca que hi ha tres aliments que contribueixen a crear noves neurones, afavorint així la memòria.
"Abans es creia que en l'edat adulta ja no es podien crear noves neurones, però les investigacions actuals demostren que sí que és possible", argumenta l'especialista en longevitat, que remarca que, aquestes, es poden continuar creant fins i tot en una edat força avançada. "Menjar certs aliments, fins i tot, pot ajudar a prevenir l'Alzheimer", remarca el doctor Céspedes.
Los alimentos para el cerebro pueden ayudarte a mejorar tu memoria y crear nuevas neuronas incluso con el paso de los años. Arándanos, omega 3 o la melena de león son claves para potenciar la función cognitiva y proteger tu cerebro. Incluir alimentos para el cerebro en tu rutina no solo mejora tu enfoque, también puede marcar la diferencia en tu energía mental diaria.
En concret, l'especialista remarca els beneficis de prendre regularment nabius perquè "proporcionen antocianines", unes molècules presents en diferents vegetals -i absents en animals- profitoses per al nostre desenvolupament cognitiu. En segon lloc, les llavors de chia i el peix blau, ja que aporten omega 3 al nostre organisme. I, per últim, en tercer lloc, l'expert destaca la importància de consumir la "melena de lleó". Es tracta d'un tipus de bolet poc comú que ajuda a regenerar el nostre cervell: "És per això que és molt important menjar-los", argumenta l'expert en longevitat.
Prevenir l'Alzheimer
Encara avui dia, l'Alzheimer és una malaltia complexa de la qual encara no se'n coneix la causa principal. L'evidència científica, però, apunta cada vegada més a una combinació de factors de risc. Tot i que alguns, com l'edat o la genètica, no es poden modificar, d'altres sí que depenen dels hàbits de vida.
Segons la Fundació Pasqual Maragall, entre aquests hàbits clau hi ha l'exercici físic regular, l'estimulació cognitiva, mantenir relacions socials de manera activa i dormir bé. L'alimentació, però, juga un paper clau. Segons Nina Gramunt, neuropsicòloga i directora tècnica de l'Àrea Social i Divulgació de la fundació, "la nutrició té un paper fonamental per gaudir d'un bon estat de salut general i també cerebral: ens ajuda a controlar els factors de risc cardiovascular i, alhora, a protegir-nos davant del deteriorament cognitiu i la demència".
En aquest sentit, la doctora assenyala que "tenim una gran sort" perquè la dieta mediterrània és "reconeguda científicament pel seu valor preventiu en malalties cardiovasculars i, molt probablement, a l'Alzheimer”. Dins d'aquesta dieta, a més, hi ha un element català típic que contribueix a cuidar el nostre cervell: el sofregit. Segons expliquen des de la Fundació, "els sofregits de tomàquet, all, porro o ceba són molt recomanables, especialment acompanyats de verdures, pasta o arrossos". Cal menjar-ne almenys un parell de cops per setmana.