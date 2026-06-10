Les plantes que hauries de tenir a casa, segons la NASA: «Purifiquen l'aire i filtren tòxics»

Tenir plantes a casa aporta nombrosos beneficis, des de millorar l'estètica dels espais fins a crear un ambient més agradable i relaxant, a més de contribuir a purificar l'aire i afavorir el benestar emocional. Tot i això, mantenir-les en bon estat no sempre és una tasca senzilla.
Cada espècie necessita unes condicions específiques de llum, reg, humitat i temperatura, i un petit error en les cures pot provocar que es marceixi o acabi morint. Però hi ha determinades espècies de plantes que són més convenients per tenir a casa i aporten més beneficis que altres. Així ho explica el farmacèutic Guillermo Martín al seu vídeo a xarxes socials en què recomana les plantes que s'haurien de tenir a casa segons un estudi de la NASA.
Purificació de l'aire i filtració de tòxics
"Les plantes tenen l'opció de filtrar l'aire alliberant-lo de tòxics i produint oxigen net que millora la nostra salut", explica Martín al començament del seu vídeo. Segons l'estudi de la NASA, hi ha determinades espècies de plantes que són ideals per a l'interior de la llar perquè aconsegueixen fer circular l'aire d'una manera que és beneficiosa pels nostres pulmons.
La primera és la coneguda popularment com la "llengua de sogra" (Dracaena trifasciata), que, com explica Martín, fa la fotosíntesi a la nit i purifica l'aire alliberant oxigen mentre dormim.
La segona és l'àloe vera, conegut popularment per les seves "propietats medicinals", explica el farmacèutic. Aquest tipus de planta necessita poca aigua i s'adapta bé a la vida en interiors sempre que rebi força llum natural.
El tercer és el potos o heura del diable (Epipremnum aureum), una planta "pràcticament indestructible", segons Martín, i que aporta una sensació de frescor fent que els espais siguin més agradables i acollidors. A més, pel que fa a la purificació de l'aire, sovint s'afirma que el potos elimina contaminants interiors.
La quarta planta ideal per a interiors és la cinta o mala mare (Chlorophytum comosum) que, segons l'informe de la NASA, "aconsegueix eliminar el 96% del diòxid de carboni d'una habitació", destaca Martín sobre aquesta espècie que, a més, també té la capacitat d'humidificar l'ambient.
L'estudi de la NASA menteix?
Segons explica Martín al vídeo, totes aquestes plantes són comunes i barates, a més d'ideals per a interiors, però l'estudi de la NASA amaga un petit detall que podria canviar-ho tot. "La NASA va realitzar aquest estudi en habitacions molt petites i tancades, no en cases", explica el farmacèutic, qui afegeix que, per aconseguir els resultats dels estudis de la NASA, "necessitaries, literalment, 100 plantes per cada metre quadrat de casa", subratlla.
Així, Martí destaca que la manera més senzilla de filtrar i purificar l'aire de casa és obrir una finestra i deixar que entri l'aire i es renovi. Això no implica que tenir aquest tipus de plantes a casa sigui dolent, sinó que no està comprovat en cases que tinguin aquest efecte tan directe i potent.