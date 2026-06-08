Els tres errors que comet tothom quan pren magnesi: «Si fas això és com si el tiressis a la brossa»

El magnesi és un mineral essencial que participa en centenars de processos de l'organisme, des del funcionament dels músculs i del sistema nerviós fins a la producció d'energia i el manteniment dels ossos. Tot i que es troba de manera natural en aliments com els fruits secs o els llegums, cada vegada més persones opten per prendre'l com a suplement per combatre el cansament, afavorir la relaxació muscular, reduir els efectes de l'estrès i millorar la qualitat del son.
Ara bé, els experts adverteixen que no tots els tipus de magnesi són iguals. En aquest sentit, el famós cardiòleg Aurelio Rojas alerta sobre els tres errors més comuns que comet la gent quan pren aquest suplement i explica la manera de corregir-los perquè tingui un efecte beneficiós.
Els tres errors més comuns
Segons explica el doctor al seu vídeo, el primer error és "triar el magnesi sense fixar-s'hi en la seva forma química", és a dir, sense fixar-s'hi en com s'absorbeix. Moltes persones compren el més barat: l'òxid de magnesi, però aquest no és sempre el millor per al nostre cos, ja que té una absorció d'un 4%, com explica Rojas, fet que significa que "l'altre 96% del que pagues ho estàs llençant a la brossa".
El segon error és el més freqüent: "Prendre magnesi a primera hora del dia", explica Rojas, que destaca que l'efecte d'aquesta substància en els músculs és relaxant i, per tant, prendre-ho al matí no és gens efectiu si el que volem és estar actius. "La solució és prendre'l a la nit, abans d'anar a dormir", explica el cardiòleg.
El tercer error "que no t'esperaves", explica Rojas, és prendre menys quantitat. La majoria de persones prenen entre 100 i 150 mil·ligrams al dia, mentre que els estudis que demostres els beneficis del magnesi per a la salut apunten "al voltant dels 300-400 mil·ligrams al dia".
Malgrat els seus beneficis potencials, els especialistes recorden que les persones amb insuficiència renal o que prenen medicació haurien de consultar un professional sanitari abans de començar a prendre suplements de magnesi.