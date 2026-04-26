L'advertència d'una farmacèutica sobre l'omeprazol: «Pot causar dèficit de ferro, calci i magnesi»

L’omeprazol és un dels medicaments més habituals a les llars i a les farmacioles perquè es ven sense recepta i molta gent el pren “per si de cas” abans d’un dinar copiós o quan apareix la temuda acidesa. Però, realment serveix per a aquesta funció?
Com explica la farmacèutica Sofía Ortega al seu perfil de TikTok, aquest medicament està molt estès entre la societat per evitar l'acidesa o la sensació del malestar corporal d'estar tips, però això és un greu error, ja que, segons l'experta en medicaments, "no té sentit".
Els riscos de prendre omeprazol
Aquest medicament forma part dels anomenats inhibidors de la bomba de protons, un grup de medicaments que redueixen la producció d’àcid a l’estómac. "No es forma cap capa protectora al voltant de l'estómac", explica Ortega sobre la creença del funcionament de l'omeprazol.
"El seu màxim efecte arriba entre dos i quatre dies més tard", afegeix la farmacèutica sobre aquest medicament. Per aquest motiu, "no té cap sentit" prendre'l abans o després d'un gran dinar o sopar.
Quan s'ha de prendre?
Com que l'omeprazol és un tipus de medicament que “apaga” el mecanisme que genera l’àcid gàstric a l'estómac, és especialment útil per tractar problemes com el reflux gastroesofàgic, les úlceres a l'estómac o la irritació de la mucosa digestiva, com detalla la farmacèutica.
Ara bé, el gran problema de l’omeprazol no és el que fa, sinó com s’utilitza. "Si el prens per menjar o beure molt, només et quedaràs amb la part dolenta", adverteix Ortega. Moltes persones el prenen sense necessitat real i sense supervisió mèdica, i això pot provocar "dèficit en l'absorció de proteïnes, de ferro, de calci i de magnesi", enumera l'experta en medicaments.
Hi ha altres alternatives que són més útils si volem evitar l'acidesa d'un fort dinar: antiàcids, que augmenten el pH de l'estómac; o alginats, que tracta el reflux. Encara que també funcionen tractaments naturals com neobianacid, un producte fet a base d’extractes vegetals i minerals que actua protegint la mucosa de l’estómac i de l’esòfag.