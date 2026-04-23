L'aliment que multiplica l'absorció de ferro quan es combina amb les llenties: «Maximitza els beneficis»

Les llentilles són un dels aliments més recomanats pels nutricionistes perquè són una bona font de proteïnes vegetals, ferro i fibra. Un dels principals avantatges, com passa amb els llegums en general, és que permet reduir la ingesta de carn i mantenir els nivells saludables de proteïnes a la dieta.
El que molta gent no sap, però, és que el fet que el ferro de les llentilles sigui d'origen vegetal en dificulta l'absorció al sistema digestiu. Per això, la nutricionista i divulgadora Klau Gago explica a les xarxes socials que hi ha altres aliments que, si es combinen, compensen aquest problema i faciliten una absorció completa.
Es tracta dels aliments rics en vitamina C, com el pebrot, el tomàquet, les verdures de fulla verda i els cítrics. No cal combinar-ho tot en un mateix plat, explica Gago, però sí en un mateix àpat. Així, si el plat principal són les llentilles, el postre ha de ser una taronja o una mandarina, per exemple.
Per què el cos no absorbeix tot el ferro de les llentilles?
Els llegums són aliments d'alt valor nutritiu, que aporten quantitats considerables de vitamines i minerals. A més, són baixes en grasses i riques en fibra. Això millora la nostra salut intestinal, redueix el colesterol en sang i abaixa el risc de patir malalties cardiovasculars. Les llenties particularment són riques en proteïnes amb un percentatge molt superior a qualsevol altre aliment d'origen vegetal. Pel que fa al ferro de les llentilles, però, només n'aprofitem el 2-5% del total. En canvi, dels animals en retenim entre un 10% i un 25%.
El sopar més saludable per obtenir un bon descans
Sovint cometem l'error d'entendre el sopar com un simple tràmit necessari abans d'anar a dormir. També hi ha gent que, al contrari, l'entén com la forma de compensar tota l'activitat del dia fent una gran xefla. Tots dos casos, però, són incorrectes, ja que és un dels àpats més importants del dia i cal fer-lo correctament per contribuir a un bon descans. De fet, els experts remarquen que el sopar és l'interruptor que regula la nostra salut metabòlica mentre dormim. Un bon sopar, equilibrat, és essencial per al descans.
Els experts, però, també deixen clar que menjar saludable no vol dir passar fam, sinó que implica escollir curosament els ingredients del sopar per afavorir a la creació de melanina -i, de retruc, millorar el descans. Les millors opcions són sopar ous, peix o fruits secs, ja que són aliments rics en triptòfan. En canvi, cal evitar aliments especialment greixosos, perquè la feina de digestió requereix més temps. Ara bé, això tampoc vol dir que cada dia calgui sopar el mateix, sinó que la clau és mantenir uns bons hàbits alimentaris que contribueixin a tenir un bon descans.
És recomanable no fer un àpat especialment contundent, ja la nit és el moment en què el cos comença la fase de reparació cel·lular. Un sopar lleuger i nutritiu proporciona aminoàcids necessaris per a la reconstrucció i dispara la insulina. Seguint aquests consells, el bàsic és incloure productes vegetals en la dieta, una mica de proteïna magra, com ara gall d'indi, pollastre o llegums; i alguns hidrats de carboni, com una proporció de quinoa, ja que això pot ajudar a relaxar el cos.