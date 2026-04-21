L'aliment que frena la inflamació intestinal i la mort cel·lular, segons un nou estudi

La malaltia inflamatòria intestinal afecta cada vegada més persones a tot el món, amb aproximadament 4 milions de pacients, tot i que n'hi ha molts més que no han estat diagnosticats, però que presenten els símptomes. La malaltia es caracteritza per la inflamació crònica de la paret intestinal, que provoca diarrea persistent, dolor abdominal i fatiga; i un nou estudi ha identificat un aliat a la dieta present a totes les cuines que els suavitza.
Fins ara, els tractaments estàndard inclouen fàrmacs antiinflamatoris i altres teràpies dirigides al sistema immunitari, però molts pacients experimenten només un benefici limitat. En aquest sentit, un nou estudi liderat per la Universitat de Tòquio (Japó) i publicat a Stem Cell Reports ha detectat un candidat prometedor per reduir la inflamació: la glicirrizina, present a la regalèssia.
L'equip liderat per Yu Takahashi va desenvolupar un model d'intestí humà i va induir un estat similar a la malaltia inflamatòria intestinal. Després de confirmar que es produeix mort cel·lular i inflamació, els investigadors van analitzar aproximadament 3.500 compostos, utilitzant la mort cel·lular com a principal indicador.
La glicirrizina, un component natural de la regalèssia negra que ja havia demostrat la seva eficàcia en models cel·lulars i animals, es va erigir en un dels compostos més prometedors, prevenint significativament la mort cel·lular intestinal. Aquest efecte també es va observar en ratolins, on la glicirrizina va reduir tant la inflamació intestinal com la mort cel·lular.
L'alerta dels metges sobre la regalèssia
Encara que la glicirrizina és un component de la regalèssia, els experts adverteixen que el consum excessiu de regalèssia negra comercial pot tenir efectes secundaris com a tensió alta. Per això, sempre s'ha de consultar amb un especialista abans de canviar qualsevol pauta dietètica en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal.
Ni els refrescs ni la cervesa, aquesta és la pitjor beguda per al fetge
D'altra banda, l'impacte del consum de begudes en la salut hepàtica és un tema de debat constant i que preocupa aquelles persones a qui, de tant en tant, els agrada fer un beure. És habitual pensar que les opcions més perjudicials per a la salut poden ser el sucre o els fermentats. Tanmateix, els experts adverteixen que hi ha un enemic molt més directe i agressiu per a aquest òrgan encarregat de desenvolupar funcions vitals. Segons el farmacèutic i divulgador Sento Segarra, la pitjor opció per al nostre organisme no són ni els refrescs ensucrats ni les opcions més habituals com la cervesa o el vi, sinó una beguda molt més específica i potent: els licors forts.
L'explicació resideix en la reacció química que es produeix dins del cos quan en consumim. Segarra detalla que, en ingerir aquest tipus de begudes, el fetge es veu obligat a prioritzar la seva eliminació per sobre de qualsevol altra funció. "Cada cop que el prens, el teu fetge entra en mode emergència, perquè ha de descompondre un producte altament tòxic", explica el farmacèutic. Es tracta de l'acetaldehid. Aquest compost és el resultat metabòlic de l'alcohol i actua com un verí directe per a aquest òrgan.