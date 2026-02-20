Ni els refrescs ni la cervesa, aquesta és la pitjor beguda per al fetge

L'impacte del consum de begudes en la salut hepàtica és un tema de debat constant i que preocupa aquelles persones a qui, de tant en tant, els agrada fer un beure. És habitual pensar que les opcions més perjudicials per a la salut poden ser el sucre o els fermentats. Tanmateix, els experts adverteixen que hi ha un enemic molt més directe i agressiu per a aquest òrgan encarregat de desenvolupar funcions vitals. Segons el farmacèutic i divulgador Sento Segarra, la pitjor opció per al nostre organisme no són ni els refrescs ensucrats ni les opcions més habituals com la cervesa o el vi, sinó una beguda molt més específica i potent: els licors forts.
L'explicació resideix en la reacció química que es produeix dins del cos quan en consumim. Segarra detalla que, en ingerir aquest tipus de begudes, el fetge es veu obligat a prioritzar la seva eliminació per sobre de qualsevol altra funció. "Cada cop que el prens, el teu fetge entra en mode emergència, perquè ha de descompondre un producte altament tòxic", explica el farmacèutic. Es tracta de l'acetaldehid. Aquest compost és el resultat metabòlic de l'alcohol i actua com un verí directe per a aquest òrgan.
La perillositat d'aquests licors no és una molèstia passatgera, sinó que ataca la biologia del teixit hepàtic de manera severa. Segons l'expert, el problema principal d'aquestes begudes és que "mata cèl·lules del fetge, provoca inflamació i bloqueja la seva capacitat de regenerar-se". Aquest bloqueig de la regeneració és especialment crític, ja que el fetge és conegut precisament per la seva resiliència, una facultat que queda anul·lada davant la toxicitat dels destil·lats.
L'efecte acumulatiu: un perill silenciós
Sovint existeix la falsa percepció que el consum moderat o esporàdic no té conseqüències greus, però Segarra ho desmenteix. El farmacèutic alerta que "dues dosis al dia són suficients per sobrecarregar el fetge, dia rere dia, sense que te n'adonis". Aquesta acumulació silenciosa de danys pot derivar en patologies cròniques com l'esteatosi hepàtica (fetge gras) o, en casos més greus, la cirrosi, a causa de l'esforç constant al qual se sotmet el metabolisme.
Finalment, Segarra també és contundent en afirmar que el calendari no és un factor protector per a la salut: "No importa que sigui només els caps de setmana, el teu fetge no distingeix de festivitats". Amb aquesta advertència, el farmacèutic posa el focus en la importància de reduir la ingesta de licors forts per evitar danys irreversibles.